Дмитрий Живоглядов: седьмое место "Уфы" - хорошо, но нам нельзя останавливаться

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов после победы над "Рубином" (2:1) в эфире программы "8-16" подвел итоги первого круга чемпионата России."Пока седьмое место. Все идет хорошо, но нам нельзя останавливаться. Сами видите, какая плотность в турнирной таблице. У 12-го места 17 очков. Так что, с каждым туром надо больше работать, прибавлять и набирать свои очки. А в конце чемпионата посмотрим, где окажемся", - сказал Живоглядов.