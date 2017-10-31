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"Интер" одержал победу над "Вероной"

"Интер" обыграл "Верону" со счетом 2:1 в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

11 тур

"Верона" - "Интер" 1:2

Голы: Валеро, 36, Паццини, 59 (пен.), Перишич, 67

"Верона": Николас, Супрайен, Эрто, Караччоло, Ромуло, Беса (Сукулини, 64), Фоссати, Верде, Фарес, Кин (Паццини, 58), Черчи (Ву, 79)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо, Шкриньяр, Миранда, Гальярдини, Кандрева (Брозович, 74), Фалеро, Валеро (Канселу, 79), Перишич, Икарди (Эдер, 86)

Предупреждения: Фарес, 38, Гальярдини, 51, Паццини, 89, Брозович, 90+2, Эрто, 90+4, Ву, 90+5
Теги: Интер Верона
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