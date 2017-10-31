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СМИ: "Ахмат" может вернуть Рашида Рахимова

Во вторник "Ахмат" может объявить о возвращении Рашида Рахимова, информирует "СЭ". Специалист вернется на пост главного тренера команды после отставки Олега Кононова.

52-летний Рахимов работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год, после чего его летом сменил Кононов. При этом Рахимов основной, но не единственный кандидат. Решение "Ахмат" примет в ближайшие два дня.

Отмечается, что ранее до назначения Кононова клуб контактировал с Валерием Карпиным. Не исключено, что и эта кандидатура будет рассмотрена.
Теги: Ахмат Рахимов
Сегодня, 07:21
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№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:41) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Его и нужно было увольнять.
Регистрация: 16.05.2017
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 09:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Григорян же освободился.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А какого,извите,ляда надо было убирать Рахимова?
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 08:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Вам-то что с этого? Самим надо

согласен,но для интриги в чемпионате это не повредит.
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 08:39) #
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Цитата: Frankenstein
здорово,Рахимов опять нагнет зеньку))

Вам-то что с этого? Самим надо


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 07:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, а Рахимова спрашивают?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 07:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
здорово,Рахимов опять нагнет зеньку))
Регистрация: 3.08.2016
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