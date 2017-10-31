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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Иржи Ярошик: считаю, что "Базель" армейцам по зубам
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался перед игрой Лиги чемпионов против "Базеля".
"Неудачи ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов объяснить сложно. Наверное, это совокупность нескольких факторов: силы соперников, проблем с составом и банального невезения.
Но не стоит преждевременно списывать ЦСКА со счетов. Уверен, они будут биться до последнего шанса и постараются зацепиться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Считаю, что "Базель" армейцам по зубам", - приводят слова Ярошика "Известия".
"Неудачи ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов объяснить сложно. Наверное, это совокупность нескольких факторов: силы соперников, проблем с составом и банального невезения.
Но не стоит преждевременно списывать ЦСКА со счетов. Уверен, они будут биться до последнего шанса и постараются зацепиться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Считаю, что "Базель" армейцам по зубам", - приводят слова Ярошика "Известия".
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