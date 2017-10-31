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Унаи Эмери: на всех видеоразборах Неймар внимателен и сидит в первом ряду

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери рассказал, что у Неймара высокая мотивация добиваться успехов вместе с парижской командой.

"Неймар пришел в клуб с желанием и мотивацией работать в команде. Он обладает всеми необходимыми качествами и амбициями, чтобы выйти на уровень выше как в личном, так и в командном плане.

На всех видеоразборах он внимателен и сидит в первом ряду. Все футболисты знают, как важны тактические занятия. Если бы даже я не проводил их с ними, игроки сами просили бы меня об этом", - передает слова Эмери официальный сайт УЕФА.
Теги: Эмери Неймар ПСЖ
Сегодня, 07:57
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