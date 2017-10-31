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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Самедов: рад, что все проблемы "Спартака" остались внутри команды
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что доволен тем, что все внутренние проблемы команды не были вынесены на всеобщее обсуждение.
"Команда – это живой организм. Я рад, что все проблемы, которые у нас действительно возникли, так и остались внутри команды. Мы их пережили.
Не буду говорить, что именно было. Пусть останется в раздевалке. Никаких истерик не было. Пройден сложный этап. Хочется верить, что впереди нас ждут только победы", - сказал Самедов.
СЭ
"Команда – это живой организм. Я рад, что все проблемы, которые у нас действительно возникли, так и остались внутри команды. Мы их пережили.
Не буду говорить, что именно было. Пусть останется в раздевалке. Никаких истерик не было. Пройден сложный этап. Хочется верить, что впереди нас ждут только победы", - сказал Самедов.
СЭ
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