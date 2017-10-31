Александр Самедов: рад, что все проблемы "Спартака" остались внутри команды

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что доволен тем, что все внутренние проблемы команды не были вынесены на всеобщее обсуждение."Команда – это живой организм. Я рад, что все проблемы, которые у нас действительно возникли, так и остались внутри команды. Мы их пережили.Не буду говорить, что именно было. Пусть останется в раздевалке. Никаких истерик не было. Пройден сложный этап. Хочется верить, что впереди нас ждут только победы", - сказал Самедов.