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Марко Девич: после "Рубина" и "Ростова" я психологически надломился

Экс-форвард "Рубина" и "Ростова" Марко Девич рассказал, почему принял предложение от "Вадуца" из Лихтенштейна.

"После попыток заиграть в "Рубине", а потом в "Ростове" я психологически надломился. Но летом приехал в Белград, провел время с семьей, пришел в себя и понял: еще не настал тот момент, когда нужно заканчивать. Физически чувствовал себя в полном порядке. Никаких травм или повреждений, которые бы побуждали завязывать с футболом. Словом, я решил, что так просто не сдамся.

Начал искать такие варианты, чтобы была постоянная игровая практика. Приоритетом при переходе в "Вадуц" стало то, что на меня большие надежды возлагал главный тренер команды. Деньги не играли никакой роли.

В течение карьеры я достаточно поиграл и достаточно заработал. В финансовом плане не чувствовал никаких проблем, хотел просто поиграть. Сейчас очень рад, что принял такое решение и до сих пор нахожусь на футбольном поле", - передает слова Девича "Советский спорт".
Теги: Девич
Сегодня, 09:36
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