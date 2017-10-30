Российские теннисисты сделали совместное фото с Жераром Пике

Nice to meet @3gerardpique ???? #atp1000 #paris #rolexmasters A post shared by Andrey Rublev (@andreyrublev) on Oct 30, 2017 at 8:02am PDT

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов сфотографировались с защитником "Барселоны" Жераром Пике.Теннисисты встретились с испанцем в Париже, где в эти дни проходит турнир серии "Мастерс-1000".Ранее Хачанов и Рублев уступили испанцам Фелисиано и Марку Лопесам в матче первого круга в парном разряде.