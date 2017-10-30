Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА с "Базелем"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Российские теннисисты сделали совместное фото с Жераром Пике

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов сфотографировались с защитником "Барселоны" Жераром Пике.

Теннисисты встретились с испанцем в Париже, где в эти дни проходит турнир серии "Мастерс-1000".

Ранее Хачанов и Рублев уступили испанцам Фелисиано и Марку Лопесам в матче первого круга в парном разряде.

Nice to meet @3gerardpique ???? #atp1000 #paris #rolexmasters

A post shared by Andrey Rublev (@andreyrublev) on



Газета.Ru
Теги: Пике
Сегодня, 09:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.