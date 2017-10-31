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Денис Глушаков: однажды пытался поучаствовать в трансферной кампании "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопросы в преддверии матча Лиги чемпионов против "Севильи".

– Насколько команда отдает себе отчет в том, что 5 мячей "Севилье" и столько же Нальчику – это совершенно разные вещи?

– Мы не ставим знак равенства между этими двумя играми. Мы идем от матча к матчу. Последняя встреча с "Ростовом" была неудачной с точки зрения результата. Да, мы обыграли "Севилью" 5:1, но этот матч уже история. Очень сложный поединок будет в гостях. И в данном случае все в наших руках. У "Севильи" хорошая поддержка, и жажда отыграться за крупное поражение. Все это будет их мотивировать. Жаль, что наши болельщики не смогут нас поддержать.

– Все-таки что происходит со "Спартаком" в концовке?

– Никого винить не надо. Как мы выигрываем все вместе, так мы и проигрываем. Для нас самих загадка, почему так происходит. Мы анализируем на теоретических занятиях все это.

– Что происходит с Зе Луишем?

– В понедельник тренировался с нами в общей группе. Он получил травму с ЦСКА, после этого на первой же тренировке – повреждение мышц живота. Более подробную картину могут дать только врачи.

– Если бы руководство поинтересовалось вашим мнением – кто нужен "Спартаку" – чтобы вы ответили?

– Я не знаю. Я как-то хотел поспособствовать переходу Шишкина, потому что он мой друг. Когда ушел Макеев, нужен был футболист в его зону. Рома в то время был свободен. Я очень хотел, чтобы он играл с нами, потому что он универсал. Плюс он воспитанник "Спартака", стабильно играет. Вот, пожалуй, один единственный раз, когда я пытался поучаствовать в трансферной кампании клуба.

Советский спорт
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 09:57
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