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Денис Глушаков: пусть ЦСКА выигрывает в Лиге чемпионов, тратит силы, нам будет проще

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков признался, что поддерживает все российские клубы в еврокубках.

"Я всегда за российские клубы в еврокубках. Пусть ЦСКА выигрывает, поднимает рейтинг России. Не могу сказать, что переживаю, но выиграли - молодцы.

В любом случае мы играем в одной стране, и чем больше российских команд будет участвовать, тем лучше. И это престижно: о России будут говорить в Европе. С другой стороны, они потратят силы, так что нам будет проще", - передает слова Глушакова "Советский спорт".
Теги: Глушаков ЦСКА Спартак
Сегодня, 10:22
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5
(1)
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:18) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
Что б условия равные были.


Ага, тогда пусть заставит Уфу в среду провести полноценный матч с полной самоотдачей. Ну так, для выравнивания условий... ))))
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:51) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
нахрена печатать прошлогоднее интервью. народ здесь сплошь нервный, ведется на всякую ху.ню.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:48) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: cska1971
Надо ли это понимать так, что Дениска не собирается тратить силы в ЛЧ?

Собирается, именно поэтому хочет, что бы и ЦСКА тратил. Что б условия равные были.

Цитата: Победоносный Зенит
Какая гаденькая философия.

Конечно гаденькая.
"Я всегда за российские клубы в еврокубках. Пусть ЦСКА выигрывает, поднимает рейтинг России.


Именно поэтому пойду вам навстречу. Никогда за тётю Зину болеть не буду.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 10:41) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Какая гаденькая философия.
Регистрация: 17.09.2017
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:27) #
  • 0
  •  (8)

Надо ли это понимать так, что Дениска не собирается тратить силы в ЛЧ?
Регистрация: 26.01.2007
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