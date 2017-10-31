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Андрей Ещенко и Зе Луиш провели утреннюю тренировку в составе "Спартака"

"Спартак" провел утреннюю тренировку, у которой приняли участие защитник Андрей Ещенко и нападающий Зе Луиш, передает "СЭ".

Ещенко пропустил матч на Кубок России против "Спартака" из Нальчика и встречу РФПЛ с "Ростовом". Зе Луиш в последний раз появлялся на поле в игре с ЦСКА 12 августа
Теги: Спартак
Сегодня, 10:38
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5
(1)
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:20) #
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ВОТ и хорошо
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
зимой - на выход...

до лета ждать надо.что с рошей не ясно.без напов совсем доигрывать будем?ща не дай бог травма Луиски и трындец.вернулся в общую группу-хорошо.будем посмотреть.к матчу с уфой должен поднабрать кондиций.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№3 Написал: trent (Сегодня, 11:11) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
пупок зажил?? запал он уже, если честно...
как только новый контракт подписал, сразу на лавку и с тёлками шариться...
зимой - на выход...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:00) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А кто это такой Зе Луиш? Я что то уже не помню кто он и как выглядит.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:50) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Что, пузо зажило у Зе? Года не прошло.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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