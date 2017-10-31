"Севилья" может вернуть Алеша Видаля из "Барселоны"

Руководство "Севильи" в зимнее трансферное окно может вернуть защитника "Барселоны" Алеша Видаля, сообщил спортивный директор андалусийцев Оскар Ариас."С тех пор как Видаль покинул "Севилью", постоянно говорят о его возможном возвращении. Это будет нелегкой задачей, учитывая что сумма трансферной компенсации была высока. Но мы не знаем, что может произойти в будущем", - цитирует Ариаса Sport.