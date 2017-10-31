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Владислав Игнатьев: если я заберу майку у Месси, Миранчуки меня просто загрызут

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Владислав Игнатьев рассказал, кто будет меняться футболками с Лионелем Месси.

– В Инстаграме вы выкладывали фото с Роналдинью. А с Месси футболками поменяетесь?

– Нет, нет. У Месси футболку заберет Миранчук.

– Который?

– Алексей. Его же Месси включил в команду молодых футболистов, Леша играет в его бутсах. Он фанат Лионеля. И если я заберу майку, Алексей, да и его брат Антон, меня просто загрызут! Так что не претендую (смеется).

СЭ
Теги: Игнатьев Сборная России Миранчук
Сегодня, 11:06
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№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:39) #
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online

Месси придется целый фургон футболок в Москву везти.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 11:17) #
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online

Поэтому никогда вам не быть чемпионами Мира.. Разве озил,мюллер или хедира стали бы охотится за футболкой Месси? Нет.. Они охотились за месси на футбольном поле, вырывали ему ноги и стали чемпионами Мира.. А Гетце даже причёски не повредил, забывая победный гол...
Регистрация: 22.11.2014
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