Владислав Игнатьев: если я заберу майку у Месси, Миранчуки меня просто загрызут

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Владислав Игнатьев рассказал, кто будет меняться футболками с Лионелем Месси.– Нет, нет. У Месси футболку заберет Миранчук.– Алексей. Его же Месси включил в команду молодых футболистов, Леша играет в его бутсах. Он фанат Лионеля. И если я заберу майку, Алексей, да и его брат Антон, меня просто загрызут! Так что не претендую (смеется).