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Илья Геркус: Дзюба хотел перейти в "Локомотив", есть шанс, что продолжим переговоры

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Артема Дзюбы из "Зенита".

Дзюба хотел перейти в "Локомотив". И "Локомотив" этого хотел. Бывает такое. Один человек стремится к другому. Но обстоятельства нам не позволили быть вместе. Трансфер не получился по ряду причин, о которых сейчас говорить неэтично.

– Есть шанс, что зимой или летом вы возобновите переговоры?

– Шанс есть всегда. И в этом случае тоже.

– Вместо Дзюбы вы взяли Эдера. Довольны португальцем?

– Эдер – качественный игрок. Он доказал свой профессионализм. Забил два гола, отдал голевую передачу. Один из этих мячей оказался решающим – он выиграл нам матч с "Ростовом". Благодаря его усилиям мы сейчас находимся там, где находимся. Хотя бы с этой точки зрения я бы расценивал его как очень удачное приобретение. Он проделывает огромный объем работы.

– К стилю игры команды он не сразу приспособился.

– Да. Как и ребята – к его стилю. Он сбрасывает мяч, бежит-открывается – не все его видят. Но притирка мгновенно не происходит нигде. Тот же Рыбус у нас страдает от того, что забегал и оставался без внимания. Эдер – то же самое. Надо понимать, что к нему приковано внимание. В этот момент все просыпаются, когда команда бежит. Все смотрят на человека впереди. Когда он бежит назад, взгляд расфокусируется, и ты не смотришь, какой человек сзади, сложно кого-то выделить. Это, к сожалению, крест нападающих.

Форвард, даже очень хороший форвард, – самая критикуемая позиция в футболе, особенно в российском. Если вы помните, у нас Кокорин, Кержаков, Смолов, Дзюба – все в какой-то момент переживали насмешки, критику и слышали некрасивые слова, – передает слова Геркуса "Спорт день за днем".
Теги: Геркус Локомотив Дзюба
Сегодня, 11:27
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(1)
№5 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тогда у Зенита появится шанс на чемпионство.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:52) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
во-во. весело будет на тренировках. с шуточками да прибаутачками
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:43) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Вы не вздумайте его брать. Там , где Дзюба - там золотом не пахнет.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: кандид (Сегодня, 11:43) #
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  •  (2)
online

Пока газовый гигант не взорвет изнутри , не отпускать категорически !!!!
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:32) #
  • +4
  •  (6)

нет. место его в Зените, еще ему надо увеличить зарплату
Регистрация: 20.04.2016
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