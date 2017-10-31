Илья Геркус: у меня прекрасные отношения с Денисовым, никакой "бомбы" от него не жду

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что отлично ладит с полузащитником Игорем Денисовым, у которого были конфликты в предыдущих командах.— У меня прекрасные отношения с Игорем.— Он и был таким — просто надо было принимать в внимание какие-то особенности. Даже не то, что особенности — просто человек бывает жестковат и резковат. Это — характеристики. Человек играет на позиции опорного. Если он не жестковат и не резковат, значит, он плохой опорник. У него жизнь такая — он выходит и разрушает игру соперника. Это сказывается на характере.— Нет. У человека на этой позиции должен быть характер. У футболиста долен быть бойцовский характер, а у опорника — в квадрате, в кубе. У нас и Тарасов такой боец.— Насколько я знаю, был консенсус. Там и главный тренер назначал, и ребята не спорили.— Мое мнение: да.