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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Геркус: у меня прекрасные отношения с Денисовым, никакой "бомбы" от него не жду
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что отлично ладит с полузащитником Игорем Денисовым, у которого были конфликты в предыдущих командах.
— Как у вас происходит общение с Игорем Денисовым?
— У меня прекрасные отношения с Игорем.
— Вам повезло, что он стал более зрелым?
— Он и был таким — просто надо было принимать в внимание какие-то особенности. Даже не то, что особенности — просто человек бывает жестковат и резковат. Это — характеристики. Человек играет на позиции опорного. Если он не жестковат и не резковат, значит, он плохой опорник. У него жизнь такая — он выходит и разрушает игру соперника. Это сказывается на характере.
— Никакой "бомбы" от Денисова вы не ждете?
— Нет. У человека на этой позиции должен быть характер. У футболиста долен быть бойцовский характер, а у опорника — в квадрате, в кубе. У нас и Тарасов такой боец.
— Денисов — капитан, назначенный тренером или выбранный голосованием игроков?
— Насколько я знаю, был консенсус. Там и главный тренер назначал, и ребята не спорили.
— У него есть шанс вернуться в сборную?
— Мое мнение: да.
Спорт день за днем
— Как у вас происходит общение с Игорем Денисовым?
— У меня прекрасные отношения с Игорем.
— Вам повезло, что он стал более зрелым?
— Он и был таким — просто надо было принимать в внимание какие-то особенности. Даже не то, что особенности — просто человек бывает жестковат и резковат. Это — характеристики. Человек играет на позиции опорного. Если он не жестковат и не резковат, значит, он плохой опорник. У него жизнь такая — он выходит и разрушает игру соперника. Это сказывается на характере.
— Никакой "бомбы" от Денисова вы не ждете?
— Нет. У человека на этой позиции должен быть характер. У футболиста долен быть бойцовский характер, а у опорника — в квадрате, в кубе. У нас и Тарасов такой боец.
— Денисов — капитан, назначенный тренером или выбранный голосованием игроков?
— Насколько я знаю, был консенсус. Там и главный тренер назначал, и ребята не спорили.
— У него есть шанс вернуться в сборную?
— Мое мнение: да.
Спорт день за днем
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