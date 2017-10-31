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Илья Геркус: у меня прекрасные отношения с Денисовым, никакой "бомбы" от него не жду

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что отлично ладит с полузащитником Игорем Денисовым, у которого были конфликты в предыдущих командах.

— Как у вас происходит общение с Игорем Денисовым?

— У меня прекрасные отношения с Игорем.

— Вам повезло, что он стал более зрелым?

— Он и был таким — просто надо было принимать в внимание какие-то особенности. Даже не то, что особенности — просто человек бывает жестковат и резковат. Это — характеристики. Человек играет на позиции опорного. Если он не жестковат и не резковат, значит, он плохой опорник. У него жизнь такая — он выходит и разрушает игру соперника. Это сказывается на характере.

— Никакой "бомбы" от Денисова вы не ждете?

— Нет. У человека на этой позиции должен быть характер. У футболиста долен быть бойцовский характер, а у опорника — в квадрате, в кубе. У нас и Тарасов такой боец.

— Денисов — капитан, назначенный тренером или выбранный голосованием игроков?

— Насколько я знаю, был консенсус. Там и главный тренер назначал, и ребята не спорили.

— У него есть шанс вернуться в сборную?

— Мое мнение: да.

Спорт день за днем
Теги: Локомотив Геркус Денисов
Сегодня, 12:12
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№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: tiki
тему вытягивают из ничего
допустим создал он себе такую репутацию.пусть так.
но к чему вечно ее поднимать?нет проблем - надо придумать?

Так всё белыми нитками писано же,- проплачивает сам же деньгисов пиар-кампанию по его продвижению в сборную. Пора бы уже угомониться ему, не войдёт он в сборную при Стасе, а Черчесов будет точно руководить сборной на ЧМ2018, потому что он заставил игроков выкладываться по полной, чего давно не видели у них.
Зобнин по лучше опорник, и отбирает и пасы лучше выдаёт.
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:16) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
тему вытягивают из ничего
допустим создал он себе такую репутацию.пусть так.
но к чему вечно ее поднимать?нет проблем - надо придумать?


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Регистрация: 27.12.2010
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