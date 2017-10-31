Сборная Португалии во время ЧМ-2018 будет жить на базе "Сатурна" в Кратово

Сборная Португалии во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в подмосковном Кратово, информирует сайт Федерации футбола страны.Учебно-тренировочный центр "Сатурн", где расположатся португальцы, включает в себя три футбольных поля (два с натуральным покрытием), тренажерный зал и бассейн.