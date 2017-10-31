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Сборная Португалии во время ЧМ-2018 будет жить на базе "Сатурна" в Кратово

Сборная Португалии во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в подмосковном Кратово, информирует сайт Федерации футбола страны.

Учебно-тренировочный центр "Сатурн", где расположатся португальцы, включает в себя три футбольных поля (два с натуральным покрытием), тренажерный зал и бассейн.
Теги: Сборная Португалии
Сегодня, 12:20
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6
(0)
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Пивовед
Цитата: tiki
Цитата: Пивовед
кто тогда хочет базироваться в Калининграде, 6лять ??????????

походу наши)
жест что Калининград наш (демонстративно)


если бы..

ТЫЦ в Новогорске.

Тыдыц посвежее.

если по логике (если брать тех, кто уже прошел) , то я бы подумал или про Польшу, или про Исландию


да я знаю..
да ...
из типа *грандов*, пожалуй, нам достанется только Польша- и остальная Папуа..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:01) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: tiki
Цитата: Пивовед
кто тогда хочет базироваться в Калининграде, 6лять ??????????

походу наши)
жест что Калининград наш (демонстративно)


если бы..

ТЫЦ в Новогорске.

Тыдыц посвежее.

если по логике (если брать тех, кто уже прошел) , то я бы подумал или про Польшу, или про Исландию


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:58) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Пивовед
любопытно..

Аргентина хочет базироваться в Подмосковье..
Португалия -тоже.
Немцы- тоже в Помосковье....
Англичане- в Питере или в Сочи..
Французы- в Помосковье..

кто тогда хочет базироваться в Калининграде, 6лять ??????????

smile



Исландцы наверное
Регистрация: 29.08.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Пивовед
кто тогда хочет базироваться в Калининграде, 6лять ??????????

походу наши)
жест что Калининград наш (демонстративно)


если бы..

ТЫЦ в Новогорске.

Тыдыц посвежее.

два минуса ?
за что ?
Новогорскнаш..

или кто-то против, чтоб Сборная России базировалась рядом со Столицей нашей Родины ? triumph angry


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:35) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
кто тогда хочет базироваться в Калининграде, 6лять ??????????

походу наши)
жест что Калининград наш (демонстративно)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
любопытно..

Аргентина хочет базироваться в Подмосковье..
Португалия -тоже.
Немцы- тоже в Помосковье....
Англичане- в Питере или в Сочи..
Французы- в Помосковье..

кто тогда хочет базироваться в Калининграде, 6лять ??????????

smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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