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Виталий Мутко: пять городов, включая Москву, полностью завершили подготовку к ЧМ-2018

Пять российских городов, включая Москву, завершили подготовку всех объектов к чемпионату мира, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы находимся в завершающей стадии подготовки. Большинство программ в регионах находятся в финальной стадии завершения. У нас очень жесткие сроки: к 1 апреля нам необходимо выполнить всю работу. А с 1 апреля до середины мая оргкомитет должен на всех объектах заехать с точки зрения создания временной инфраструктуры, безопасности. То есть все объекты уже должны быть в середине мая полностью сданы оргкомитету ФИФА.

График очень сложный, но вся основная работа выполнена. 5 городов, Москва пятая, завершили все объекты. 11 ноября в Москве пройдет тестовый матч. И вместе с правительством, оргкомитетом и РФС надо очень внимательно к этому отнестись. Это очень важное тестовое событие", - заявил Мутко в ходе совещания с городами-организаторами.

Р-Спорт
Теги: Мутко
Сегодня, 12:33
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:40) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Вы близки к пониманию, что стадия завершения близка к финишной прямой.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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