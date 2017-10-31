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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Кононов: у меня остались только самые приятные чувства от работы в "Ахмате"
Бывший главный тренер "Ахмата" Олег Кононов поблагодарил команду и болельщиков.
"В первую очередь хотел бы выразить благодарность Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне всё это время.
Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим. Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской Республике.
Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся только самые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб "Ахмат", - цитирует Кононова пресс-служба клуба.
"В первую очередь хотел бы выразить благодарность Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне всё это время.
Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим. Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской Республике.
Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся только самые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб "Ахмат", - цитирует Кононова пресс-служба клуба.
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