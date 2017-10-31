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Калачев, Дядюн и Могилевец тренируются по индивидуальной программе

"Ростов" после выходного собрался на своей базе и начал подготовку к матчу 16-го тура РФПЛ против "Ахмата".

Сначала игроки желто-синих сделали ряд упражнений в тренажерном зале, а потом переместились на основное поле "Олимпа-2".

Футболисты Тимофей Калачёв, Владимир Дядюн и Павел Могилевец активно восстанавливаются от повреждений. Пока они занимаются по индивидуальной программе.

Матч "Ахмат" - "Ростов" состоится 4 ноября.

ФК "Ростов"
Теги: Ростов
Сегодня, 13:03
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