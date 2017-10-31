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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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09:59
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07:14
Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
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Станислав Черчесов: позиция крайнего защитника в сборной является, скажем так, дефицитной (1)
Калачев, Дядюн и Могилевец тренируются по индивидуальной программе
"Ростов" после выходного собрался на своей базе и начал подготовку к матчу 16-го тура РФПЛ против "Ахмата".
Сначала игроки желто-синих сделали ряд упражнений в тренажерном зале, а потом переместились на основное поле "Олимпа-2".
Футболисты Тимофей Калачёв, Владимир Дядюн и Павел Могилевец активно восстанавливаются от повреждений. Пока они занимаются по индивидуальной программе.
Матч "Ахмат" - "Ростов" состоится 4 ноября.
ФК "Ростов"
Сначала игроки желто-синих сделали ряд упражнений в тренажерном зале, а потом переместились на основное поле "Олимпа-2".
Футболисты Тимофей Калачёв, Владимир Дядюн и Павел Могилевец активно восстанавливаются от повреждений. Пока они занимаются по индивидуальной программе.
Матч "Ахмат" - "Ростов" состоится 4 ноября.
ФК "Ростов"
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