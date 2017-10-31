Калачев, Дядюн и Могилевец тренируются по индивидуальной программе

"Ростов" после выходного собрался на своей базе и начал подготовку к матчу 16-го тура РФПЛ против "Ахмата".Сначала игроки желто-синих сделали ряд упражнений в тренажерном зале, а потом переместились на основное поле "Олимпа-2".Футболисты Тимофей Калачёв, Владимир Дядюн и Павел Могилевец активно восстанавливаются от повреждений. Пока они занимаются по индивидуальной программе.Матч "Ахмат" - "Ростов" состоится 4 ноября.