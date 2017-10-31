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Дмитрий Медведев: будем с радостью ждать китайских руководителей и болельщиков на ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что страна будет ждать китайское руководство и граждан КНР на чемпионате мира 2018 года.

"То, что председатель (КНР) Си Цзиньпин любит футбол - это не секрет, поэтому мы, конечно, будем с радостью ждать китайских руководителей и вообще всех, кто захочет, приехать на чемпионат мира по футболу в нашей стране

Конечно, мы сейчас активно готовимся к проведению чемпионата. Это непростое дело, потому что чемпионат мира по футболу проходит в большом количестве городов, нужно их все подготовить: стадионы сделать, инфраструктуру сделать, поэтому такая большая работа ведется. Она уже близка к завершению", - заявил глава кабмина на онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями.

ТАСС
Сегодня, 13:33
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
и они привезут тебе новых китайских айфонов. Жди.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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