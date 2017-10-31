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"Спартак" и "Крылья Советов" сыграют матч на Кубок России в Самаре

Матч 1/4 финала Кубка России между "Крылья Советов" и "Спартаком" пройдет в Самаре, передает официальный сайт волжан.

Жеребьевка состоялась во вторник в Москве.

В других парах 1/4 финала сыграют:

"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск),

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль),

"Тосно" (Ленинградская область) – "Луч-Энергия" (Владивосток).

Первые команды в парах будут хозяевами, матчи состоятся 28 февраля и 1 марта.
Теги: Спартак Крылья Советов
Сегодня, 14:41
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16
(4)
№16 Написал: imaginary (Сегодня, 15:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Крылья вперёд в ЕК!
к тому же спартачи сами говорят, что им говночашка не нужна
Регистрация: 7.02.2010
№15 Написал: vvSpartak (Сегодня, 15:50) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Полный дурдом! Первого марта на льду заиндевевшего стадиона играть четвертьфинал Кубка РФ - это полное неуважение к футболу и футболистам. Ну не хотите Москву, так проведите в Краснодаре, Ростове, других южных городах в нормальных условиях, чтобы зритель увидел красивый футбол, а не регби с обилием травм и игру "в кость" футболистам, которым выступать на ЧМ и в еврокубках! Да-а, Голова у нашего футбола ещё хуже ног.

Была жеребьевка, всё по честному


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№14 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:50) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: tiki
Цитата: vikdo
А давайте болеть за Хабаровск в кубке)) Что бы потом европейцы содрогнулись от одной мысли перелета на другой конец света))

наивно) даже если они и победят, то европейские клубы накатают кляузу что далеко, холодно или еще что, что б Хабаровчане играли где нибудь в Краснодаре (а то еще и нейтрального поля добьются...мол, Курилы рядом..вдруг война)

Во-во. В Хабаровске и Владике стадионы лицензированы для проведения ЕК? Сомневаюсь.
Регистрация: 26.09.2015
№13 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:38) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Полный дурдом! Первого марта на льду заиндевевшего стадиона играть четвертьфинал Кубка РФ - это полное неуважение к футболу и футболистам. Ну не хотите Москву, так проведите в Краснодаре, Ростове, других южных городах в нормальных условиях, чтобы зритель увидел красивый футбол, а не регби с обилием травм и игру "в кость" футболистам, которым выступать на ЧМ и в еврокубках! Да-а, Голова у нашего футбола ещё хуже ног.
Регистрация: 30.11.2013
№12 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Для нас лучше в СевКорее

для кого это для вас,для таких же долба...ов как ты,для читателей "новой газеты",фанатов телеканала "слякоть" и слушателей "эвакуирующегося" "эха..."


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№11 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:19) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
и страны одинаковые

с твоим бандерстаном? Это да. Но причем тут Россия,, скакун?


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№10 Написал: grisha (Сегодня, 15:11) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
тогда лучше за Луч ... Владивосток

Для нас лучше в СевКорее - и страны одинаковые и мы тут не при чём, как всегда, если все умрут неожиданно в концлагере )))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:10) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: vikdo
А давайте болеть за Хабаровск в кубке)) Что бы потом европейцы содрогнулись от одной мысли перелета на другой конец света))

наивно) даже если они и победят, то европейские клубы накатают кляузу что далеко, холодно или еще что, что б Хабаровчане играли где нибудь в Краснодаре (а то еще и нейтрального поля добьются...мол, Курилы рядом..вдруг война)

Если я не ошибаюсь, был такой прецедент в баскетболе сколько то лет назад. Хотя, могу ошибаться


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vikdo
А давайте болеть за Хабаровск в кубке)) Что бы потом европейцы содрогнулись от одной мысли перелета на другой конец света))

наивно) даже если они и победят, то европейские клубы накатают кляузу что далеко, холодно или еще что, что б Хабаровчане играли где нибудь в Краснодаре (а то еще и нейтрального поля добьются...мол, Курилы рядом..вдруг война)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: Батька (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: vikdo
А давайте болеть за Хабаровск в кубке)) Что бы потом европейцы содрогнулись от одной мысли перелета на другой конец света))

так тогда лучше за Луч ... Владивосток дальше километров на 300-400 чем Хабаровск !!
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: vikdo (Сегодня, 15:01) #
  • -2
  •  (10)
online

А давайте болеть за Хабаровск в кубке)) Что бы потом европейцы содрогнулись от одной мысли перелета на другой конец света))


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«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:56) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Никто и не сомневался


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:53) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Пивовед
Красно-Белые , надо побеждать.

От всей души желаем вам снова обосраться ))))))))))))))))))))))

..у тебя?...душа?

ты её давно продал...баклан
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:46) #
  • 0
  •  (6)
online

вот и закончилась кубковая сказка для ФНЛ


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: grisha (Сегодня, 14:44) #
  • -14
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Красно-Белые , надо побеждать.

От всей души желаем вам снова обосраться ))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:43) #
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Красно-Белые , надо побеждать.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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