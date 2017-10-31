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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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09:59
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Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо играть как с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут (1)
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"Спартак" и "Крылья Советов" сыграют матч на Кубок России в Самаре
Матч 1/4 финала Кубка России между "Крылья Советов" и "Спартаком" пройдет в Самаре, передает официальный сайт волжан.
Жеребьевка состоялась во вторник в Москве.
В других парах 1/4 финала сыграют:
"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск),
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль),
"Тосно" (Ленинградская область) – "Луч-Энергия" (Владивосток).
Первые команды в парах будут хозяевами, матчи состоятся 28 февраля и 1 марта.
Жеребьевка состоялась во вторник в Москве.
В других парах 1/4 финала сыграют:
"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск),
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль),
"Тосно" (Ленинградская область) – "Луч-Энергия" (Владивосток).
Первые команды в парах будут хозяевами, матчи состоятся 28 февраля и 1 марта.
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