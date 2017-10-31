"Спартак" опубликовал видео вокруг матча с "Ростовом"

"Спартак" опубликовал видео вокруг матча 15-го тура РФПЛ с "Ростовом". Игра прошла в Ростове-на-Дону 28 октября и завершилась вничью (2:2).