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Болельщики "Севильи" выкупили все билеты на игру со "Спартаком"

Болельщики "Севильи" выкупили все билеты на домашнюю встречу Лиги чемпионов с московским "Спартаком", передает ТАСС.

"Все билеты на матч выкуплены, в свободной продаже их больше не будет", - сообщили в кассах стадиона.

Напомним, УЕФА закрыла гостевую трибуну болельщикам "Спартака" из-за использования фанатами клуба пиротехники в матче Лиги чемпионов с "Марибором", который прошел в Словении.
Теги: Севилья
Сегодня, 15:12
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(0)
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: murchelo06
Цитата: grisha
Ещё бы
Я неделю назад тоже купил всем друзьям билеты в цирк - знал, что будет весело и приятно )))))))))))))))))))

цирк в вашем исполнение мы уже видели позавчера

Цитата: grisha
Ещё бы
Я неделю назад тоже купил всем друзьям билеты в цирк - знал, что будет весело и приятно )))))))))))))))))))

цирк в вашем исполнение мы уже видели позавчера smile

я на протяжении 14 лет смотрю его в вашем исполнении
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 15:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Ещё бы
Я неделю назад тоже купил всем друзьям билеты в цирк - знал, что будет весело и приятно )))))))))))))))))))

цирк в вашем исполнение мы уже видели позавчера

Цитата: grisha
Ещё бы
Я неделю назад тоже купил всем друзьям билеты в цирк - знал, что будет весело и приятно )))))))))))))))))))

цирк в вашем исполнение мы уже видели позавчера smile
Регистрация: 9.06.2011
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:25) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Ещё бы
Я неделю назад тоже купил всем друзьям билеты в цирк - знал, что будет весело и приятно )))))))))))))))))))

Еще б когда ты в главной роли на сцене. Гришка-наполшишки на арене цирка, соооветский цирк нананнааана
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: grisha (Сегодня, 15:15) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ещё бы
Я неделю назад тоже купил всем друзьям билеты в цирк - знал, что будет весело и приятно )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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