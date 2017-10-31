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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Глушаков: "Севилья" – очень сильный соперник, 5:1 в первом матче ничего не значит
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопросы в преддверии ответного матча Лиги чемпионов против "Севильи".
– Дебют мне удался не очень. Получил травму в первом матче с "Марибором", и уже только с "Севильей" вышел в нормальных кондициях. Эмоции, конечно, совершенно другие. Лига чемпионов – это то, к чему я стремился.
У нас самая популярная команда в России. Если поворошить историю, то "Спартак" выигрывал у грандов. Побеждал тот же "Реал", "Арсенал", так что наши болельщики явно заждались Лиги чемпионов. Для всех счастье играть в этом турнире. Лигу чемпионов можно сравнить разве что с чемпионатом мира, чемпионатом Европы. Здесь играют гранды, топ-футболисты.
– У "Спартака" пять очков после трех туров. Насколько вы довольны таким результатом?
– Мы довольны пятью очками, но, надеюсь, их у нас будет больше. Впереди еще много игр, и хотелось бы брать очки от матча к матчу.
– За счет чего команда добилась столь яркой победы над "Севильей"?
– В первую очередь, за счет характера, самоотдачи. Мы неплохо контролировали мяч, сработал план на игру, но самой главной была хорошая реализация моментов. После игры мы были, понятное дело, счастливы, но уж очень устали.
Массимо Каррера поздравил, зашел президент в раздевалку, но ничего особенного не было. Мы же не Лигу чемпионов выиграли, всего один матч. Все мы думали о победе. Я в том числе. Порадовался чуть-чуть, но матч остался в истории. Надо двигаться дальше.
– Теперь на повестке – ответный поединок с "Севильей"...
– Будем разбирать соперника. Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьезный, на выезде. "Севилья" – очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, еще ничего не значит, – передает слова Глушакова официальный сайт УЕФА.
– Дебют мне удался не очень. Получил травму в первом матче с "Марибором", и уже только с "Севильей" вышел в нормальных кондициях. Эмоции, конечно, совершенно другие. Лига чемпионов – это то, к чему я стремился.
У нас самая популярная команда в России. Если поворошить историю, то "Спартак" выигрывал у грандов. Побеждал тот же "Реал", "Арсенал", так что наши болельщики явно заждались Лиги чемпионов. Для всех счастье играть в этом турнире. Лигу чемпионов можно сравнить разве что с чемпионатом мира, чемпионатом Европы. Здесь играют гранды, топ-футболисты.
– У "Спартака" пять очков после трех туров. Насколько вы довольны таким результатом?
– Мы довольны пятью очками, но, надеюсь, их у нас будет больше. Впереди еще много игр, и хотелось бы брать очки от матча к матчу.
– За счет чего команда добилась столь яркой победы над "Севильей"?
– В первую очередь, за счет характера, самоотдачи. Мы неплохо контролировали мяч, сработал план на игру, но самой главной была хорошая реализация моментов. После игры мы были, понятное дело, счастливы, но уж очень устали.
Массимо Каррера поздравил, зашел президент в раздевалку, но ничего особенного не было. Мы же не Лигу чемпионов выиграли, всего один матч. Все мы думали о победе. Я в том числе. Порадовался чуть-чуть, но матч остался в истории. Надо двигаться дальше.
– Теперь на повестке – ответный поединок с "Севильей"...
– Будем разбирать соперника. Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьезный, на выезде. "Севилья" – очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, еще ничего не значит, – передает слова Глушакова официальный сайт УЕФА.
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