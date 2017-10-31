Аналитик "Спартака": в последний момент перед игрой с "Севильей" Каррера изменил расстановку

Жан-Пьер Джероза – аналитик московского «Спартака», отвечающий за изучение соперников в Лиге чемпионов, рассказал о своей работе.– В мои задачи входит детальное изучение соперника по ЛЧ и предоставление максимально полной информации о нем главному тренеру. А стартовый состав на тот или иной матч определяет Каррера, и только он. Глубоко заблуждаются те, кто думает или хочет думать, что это делает не Массимо. Каррера готов выслушать разные мнения, но решения принимает самостоятельно. Он человек с сильным характером, умеет и любит брать ответственность на себя.– Я готовлю развернутый отчет о сопернике, который заранее отправляю Массимо. Затем, уже после просмотра последнего перед игрой с нами матча, прилетаю в Москву. Мы втроем – Каррера, Роман Пилипчук и я – садимся изучать имеющийся видео- и иной материал, обсуждаем самые последние новости из стана оппонента. Затем для команды готовят видеоотчет в том же формате, с которым тренерский штаб работает при подготовке к играм чемпионата России. Это требование Массимо, который хочет, чтобы подача подобного материала проходила в одном ключе для всех турниров. Когда все окончательно готово, Каррера рассказывает команде то, что считает нужным.– Еще раз подчеркну, что в мои функции входит изучение состояния соперника, а не участие в определении состава «Спартака». Исходя из своего анализа, я, разумеется, говорю Массимо, на каких участках поля и кто именно может представлять наибольшую опасность для нас, но выбор наших игроков – исключительно прерогатива главного тренера. Как и выбор схемы, по которой играть с первых минут. Например, перед матчем с «Севильей» первоначально предполагалась другая расстановка, но мы получили свежие сведения о предполагаемом составе испанцев, и Каррера успел скорректировать ситуацию так, как считал нужным. Именно Массимо владеет полной информацией о состоянии футболистов, с которыми он находится в ежедневном контакте. Он знает, кто в каком физическом и психологическом тонусе тренируется. Я же вижу ребят наездами, так что даже при всем желании не могу иметь объективные данные об их форме.– Считал и продолжаю считать «Ливерпуль» фаворитом нашей группы. По моему мнению, это вообще одна из самых на сегодня интересных команд в Европе. Но «Спартак» сыграл с ней достойно и не проиграл. За «Севилью» говорят ее недавние европейские титулы и тот факт, что она выступает в одном из трех сильнейших национальных чемпионатов континента. Однако «Спартак» ее победил. По тому, как складывался матч, мы должны были обыгрывать в гостях «Марибор» но, к сожалению, случилась осечка. Тем не менее верю, что «Спартаку» по силам выйти из группы. Да, для этого придется приложить еще больше усилий, чем в предыдущих трех поединках, но у команды есть необходимый потенциал. Forza, Spartak!