Защитник "Севильи": после разгрома от "Спартака" нам нужно вести себя скромно

Защитник «Севильи» Клеман Лангле высказался в преддверии ответного матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов.– Матч в Москве (1:5) стал ударом для нас. После того поражения мы работали очень усердно. «Севилья» не должна пропускать пять голов. Хорошо подготовились к «Спартаку», знаем их атакующую силу. Мы должны создать максимальное количество моментов и использовать их.– В России мы много пропустили, на своем поле должны сыграть лучше. Конечно, «Севилья» играет дома, но нам нужно вести себя скромно, потому что есть команды сильнее нас.– После таких поражений мы должны быть в первую очередь сплоченными. Надеюсь, что покажем лучшую игру и возьмем реванш.– Считаю, что имидж лиги находится на хорошем уровне. Повторюсь, мы провели неудачный матч и сделаем все, чтобы это исправить. Нельзя жить прошлым, нужно смотреть в будущее. Очень хотим выйти в следующий раунд. Для этого нужно победить «Спартак».