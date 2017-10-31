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Защитник "Севильи": после разгрома от "Спартака" нам нужно вести себя скромно

Защитник «Севильи» Клеман Лангле высказался в преддверии ответного матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов.

– Матч в Москве (1:5) стал ударом для нас. После того поражения мы работали очень усердно. «Севилья» не должна пропускать пять голов. Хорошо подготовились к «Спартаку», знаем их атакующую силу. Мы должны создать максимальное количество моментов и использовать их.

– Вы считаете себя фаворитами?

– В России мы много пропустили, на своем поле должны сыграть лучше. Конечно, «Севилья» играет дома, но нам нужно вести себя скромно, потому что есть команды сильнее нас.

– Вы должны быть очень мотивированы. Это так?

– После таких поражений мы должны быть в первую очередь сплоченными. Надеюсь, что покажем лучшую игру и возьмем реванш.

– После разгрома «Севилье» нужно улучшать имидж клуба и имидж лиги в Европе?

– Считаю, что имидж лиги находится на хорошем уровне. Повторюсь, мы провели неудачный матч и сделаем все, чтобы это исправить. Нельзя жить прошлым, нужно смотреть в будущее. Очень хотим выйти в следующий раунд. Для этого нужно победить «Спартак».

Матч ТВ
Теги: Севилья
Сегодня, 15:59
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