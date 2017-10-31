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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Защитник "Севильи": после разгрома от "Спартака" нам нужно вести себя скромно
Защитник «Севильи» Клеман Лангле высказался в преддверии ответного матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов.
– Матч в Москве (1:5) стал ударом для нас. После того поражения мы работали очень усердно. «Севилья» не должна пропускать пять голов. Хорошо подготовились к «Спартаку», знаем их атакующую силу. Мы должны создать максимальное количество моментов и использовать их.
– Вы считаете себя фаворитами?
– В России мы много пропустили, на своем поле должны сыграть лучше. Конечно, «Севилья» играет дома, но нам нужно вести себя скромно, потому что есть команды сильнее нас.
– Вы должны быть очень мотивированы. Это так?
– После таких поражений мы должны быть в первую очередь сплоченными. Надеюсь, что покажем лучшую игру и возьмем реванш.
– После разгрома «Севилье» нужно улучшать имидж клуба и имидж лиги в Европе?
– Считаю, что имидж лиги находится на хорошем уровне. Повторюсь, мы провели неудачный матч и сделаем все, чтобы это исправить. Нельзя жить прошлым, нужно смотреть в будущее. Очень хотим выйти в следующий раунд. Для этого нужно победить «Спартак».
Матч ТВ
– Матч в Москве (1:5) стал ударом для нас. После того поражения мы работали очень усердно. «Севилья» не должна пропускать пять голов. Хорошо подготовились к «Спартаку», знаем их атакующую силу. Мы должны создать максимальное количество моментов и использовать их.
– Вы считаете себя фаворитами?
– В России мы много пропустили, на своем поле должны сыграть лучше. Конечно, «Севилья» играет дома, но нам нужно вести себя скромно, потому что есть команды сильнее нас.
– Вы должны быть очень мотивированы. Это так?
– После таких поражений мы должны быть в первую очередь сплоченными. Надеюсь, что покажем лучшую игру и возьмем реванш.
– После разгрома «Севилье» нужно улучшать имидж клуба и имидж лиги в Европе?
– Считаю, что имидж лиги находится на хорошем уровне. Повторюсь, мы провели неудачный матч и сделаем все, чтобы это исправить. Нельзя жить прошлым, нужно смотреть в будущее. Очень хотим выйти в следующий раунд. Для этого нужно победить «Спартак».
Матч ТВ
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