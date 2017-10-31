Альваро Мората: я не должен был возвращаться в "Реал"

Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что не должен был возвращаться в "Реал" из "Ювентуса" в 2016 году."Были определенные контрактные обязательства, которые надо было уважать. Я был разочарован, потому что вернулся на первый уровень. Ко мне вновь относились также, как и раньше, словно я был мальчиком. Я не должен был возвращаться в "Реал", - цитирует Морату Football Italia.