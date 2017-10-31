Деян Ловрен: я не могу игнорировать, когда угрожают моей семье

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, что ему угрожали болельщики после неудачного матча с "Тоттенхэмом" (1:4) в чемпионате Англии."Я не могу игнорировать, когда угрожают моей семье. Я не собираюсь с этим мириться", - цитирует Ловрена BBC.Футболист в соцсетях выложил скриншот из личных сообщений, в которых ему пообещали убить его семью.