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Фанаты "Ромы" в масках напали на болельщиков "Челси" в Риме

Болельщики "Челси" подверглись нападению со стороны фанатов "Ромы" в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Football Italia.

В то время как английские болельщики отдыхали в одном из римских баров, ультрас "Ромы" в масках ворвались в заведение. В результате атаки некоторые фанаты "Челси" получили ушибы.
Теги: Рома Челси
Сегодня, 19:20
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