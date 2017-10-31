Фанаты "Ромы" в масках напали на болельщиков "Челси" в Риме

Болельщики "Челси" подверглись нападению со стороны фанатов "Ромы" в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Football Italia.В то время как английские болельщики отдыхали в одном из римских баров, ультрас "Ромы" в масках ворвались в заведение. В результате атаки некоторые фанаты "Челси" получили ушибы.