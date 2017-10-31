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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Пользователи Rusfootball.info считают, что ЦСКА проиграет "Базелю"
Пользователи Rusfootball.info.info уверены, что ЦСКА сегодня проиграет "Базелю" в Лиге чемпионов.
ЦСКА Выиграет - 60 (19.42%)
ЦСКА Проиграет - 190 (61.49%)
Будет ничья - 59 (19.09%)
ЦСКА Выиграет - 60 (19.42%)
ЦСКА Проиграет - 190 (61.49%)
Будет ничья - 59 (19.09%)
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