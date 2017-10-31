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Пользователи Rusfootball.info считают, что ЦСКА проиграет "Базелю"

Пользователи Rusfootball.info.info уверены, что ЦСКА сегодня проиграет "Базелю" в Лиге чемпионов.

ЦСКА Выиграет - 60 (19.42%)

ЦСКА Проиграет - 190 (61.49%)

Будет ничья - 59 (19.09%)
Теги: Базель ЦСКА
Сегодня, 21:01
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2
(0)
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Зритель
Не проиграет, а влетит по полной.

Почему?свиньи же выиграли у Севильи?
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: Зритель (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не проиграет, а влетит по полной.
Регистрация: 23.02.2008
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