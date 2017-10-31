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Харри Кейн возобновил тренировки в преддверии матча с "Реалом"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн возобновил тренировки в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передает ESPN.

Напомним, нападающий сборной Англии получил мышечную травму 22 октября во встрече 9-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (4:1).
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 22:41
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