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Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
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ЦСКА на выезде одержал волевую победу над "Базелем"

В Швейцарии завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Базель" - ЦСКА. Волевую победу со счетом 2:1 одержали футболисты российского клуба.

Лига чемпионов

4 тур

"Базель" - ЦСКА 1:2

Голы: Дзуффи, 32 - Дзагоев, 65, Вернблум, 78
Теги: ЦСКА Базель
Сегодня, 00:36
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83
(9)
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№83 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 02:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, порадовали!
Теперь всё зависит от того, насколько Бенфика ещё готова огрызаться в играх с сегодняшними соперниками.
Реально выйти и в ЛЧ!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№82 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Св.Ин v.2,
Просто состав был с тремя ведущими игроками, коих не было в первом матче. Ну и плюс безвыходность первого тайма - какая разница: хоть 0:1, хоть 0:3 "пан или пропал". Русские всегда в таких моментах страшней любого зверя. Вспомни ЛЮБУЮ нашу войну: хоть горящую Москву, хоть Сталинград...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№81 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 01:58) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
что тут скажешь, молодцы


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
№80 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 01:50) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Кони показали отличный футбол во втором тайме. То ли coach напихал, то ли ставка на второй тайм была изначально - все одно в плюс Ганчаренко. С победой!
Регистрация: 5.03.2017
№79 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:46) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо всем за тёплые слова! Завтра бы и с "Севильей" так"!
Наконец-то читаю : не "клятым" повезло", а всем нашим "Так держать!" Удачи всем нашим клубам - не цвета ведь клуба отстаиваем, а цвета стяга русского! Всем удачи завтра и послезавтра! Хватит клубных дрязней: честь Родины клубной привязанности не имеет!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№78 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 01:41) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
С победой!ЦСКА поражает своим характером!Кучаев молодец!Дзага и Акинфей закоренелые кони с яйцами!Вопреки всему выиграли и реванш достойный взяли!Свинки даже пятаки завалили... laughing
Регистрация: 24.10.2007
№77 Написал: термекс (Сегодня, 01:29) #
  • +4
  •  (4)

Гончаренко бомба.С молодыми пацанами,которые даже в ПЛ России не имеют опыта команда может и на стыки лиги чемпионов попасть и заработать денег ,которая так не хватает клубу и на покупки игроков в том числе.Васин красавчик,"скала".Ну Акинфеев как всегда умница..
22 ноября
ЦСКА - Бенфика
22 ноября
Базель - Манчестер Юнайтед
5 декабря
Манчестер Юнайтед - ЦСКА
5 декабря
Бенфика - Базель

сейчас по 6 очков у ЦСКА и Базелья,22 очень трудно будет выигрывать у "Бенфики",0 очков у них и потому это будет очень сложный матч для ЦСКА..МЮ наверно все матчи выиграет,все зависит,как сыграют свои матчи ЦСКА и Базель с Бенфикой"..в лиге чемпионов ,как показывает практика,фактор своего поля большую роль не играет,порой команды в гостях лучший результат показывают чем дома.а,так на бумаге у ЦСКА лучше шансы чем у Базеля" ЦСКА дома выигрывает у Бенфики,а,Базель в гостях проигрывает "Бенфике"..
Регистрация: 21.02.2016
№76 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 01:26) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
За ЛЧ надо бороться до конца, это престиж, это как минимум 1 топ-клуб весной, это деньги опять же неплохие, тем более для ЦСКА. Ну уж в крайнем случае, неудачном, пусть все наши клубы выходят в ЛЕ. И наконец возможно увидим первое в истории российское противостояние в еврокубках.))


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№75 Написал: Didi Питер (Сегодня, 01:24) #
  • +7
  •  (7)

Ну, кони, ну молодцы! Кто бы мог ожидать такой прыти после 1-го тайма. Брааааавооо!!!
Регистрация: 6.12.2008
№74 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:17) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ЦСКА - с победой!
Регистрация: 17.05.2017
№73 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:13) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не болею ни за ЦСКА ни за Зенит в еврокубках,но этой победе армейцев рад.Молодцы!Пусть знают наших)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№72 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:05) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: liasport433
Цитата: sanyapytilin
Удивлен поддержкой многих спартаковцев, спасибо.
А сибирячкам-дурачкам, очередную порцию вазелина. Он его так любит...


да просто все под оролова косить начали, и на зенит переключились, да и устали все , от однотипных разговоров,люди не такие злые когда взаимно добра желают!


А мне кажется, уже из жалости человеческой, глядя на седого Березуцкого))))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№71 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:04) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Обидно, что один мяч в пользу Базеля,

Обидно за то что слили этому Базелю дома
Регистрация: 2.02.2012
№70 Написал: liasport433 (Сегодня, 01:03) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: sanyapytilin
Удивлен поддержкой многих спартаковцев, спасибо.
А сибирячкам-дурачкам, очередную порцию вазелина. Он его так любит...


да просто все под оролова косить начали, и на зенит переключились, да и устали все , от однотипных разговоров,люди не такие злые когда взаимно добра желают!
Регистрация: 19.06.2017
№69 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:01) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Удивлен поддержкой многих спартаковцев, спасибо.
А сибирячкам-дурачкам, очередную порцию вазелина. Он его так любит...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№68 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:01) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Vadim1986
Витя конечно с морозами перестаёт играть увы...


Его надо в теплицу пересаживать
Регистрация: 29.08.2016
№67 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 01:00) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Обидно, что один мяч в пользу Базеля, если при равенстве очков судится по личной встрече. И все-равно в евровесну одна наша попала. Будем надеяться ,что и Спартак хотя бы в ЛЕ останется вместе с Локо и Зенитом. Удачная осень пока.

Что за упаднический настрой!!! Завтра сыграем (по результату) не хуже, а может и лучше!! Всё в наших руках!!!
Регистрация: 13.03.2012
№66 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 01:00) #
  • +5
  •  (7)

Витя конечно с морозами перестаёт играть увы...
Регистрация: 12.03.2017
№65 Написал: Цезарь (Сегодня, 00:59) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Обидно, что один мяч в пользу Базеля, если при равенстве очков судится по личной встрече. И все-равно в евровесну одна наша попала. Будем надеяться ,что и Спартак хотя бы в ЛЕ останется вместе с Локо и Зенитом. Удачная осень пока.

Да, 2 гол в Москве от Базеля был лишним. Главное Бенфику нам дернуть, с МЮ как получится. Но мне кажется Бенфика будет сверхмотивирована против Базеля-все-таки за 5-0 нужно отвечать. И за 5-1 кстати тоже. Так что Севилья завтра будет с горящими глазами
Регистрация: 21.09.2017
№64 Написал: spiri (Сегодня, 00:58) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Всё,завтра топим за Спартак! smiley


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№63 Написал: dan blan (Сегодня, 00:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
кони красавы продолжйте в том же духе только не чр
Регистрация: 9.08.2017
№62 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:58) #
  • +7
  •  (7)

молодцы


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№61 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 00:56) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Витиньо присадить на лавку, ни желания, ни физики, еле ноги передвигает.

Давно пора.
Регистрация: 12.02.2014
№60 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:56) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
Марека Базелю подогнали в своё время! Подгон босяцкий!!!

Он 50% победы сегодня, ну конечно Дзагоев с Акинфеевым были лучшими у цска
Регистрация: 2.02.2012
№59 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Skyline
кстати кони уже в евровесне получается

Не факт

6 очков от бенфики. и врядли они возьмут 6 очков в 2 играх


Я написал не факт, не более, а рассуждать "врядли" - это противоречит математике.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№58 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:55) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pivo69
Дзагоев крут!Если будет здоров,точно,
усилит сборную.

А в этом никто и не сомневался! Главное без травм. Уж больно Алан им подвержен...
Регистрация: 13.03.2012
№57 Написал: igor78 Россия (Сегодня, 00:55) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!
Регистрация: 23.11.2016
№56 Написал: wasp35 (Сегодня, 00:54) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Интер»
Поздравляю молодцы ,


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Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012
№55 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:54) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Обидно, что один мяч в пользу Базеля, если при равенстве очков судится по личной встрече. И все-равно в евровесну одна наша попала. Будем надеяться ,что и Спартак хотя бы в ЛЕ останется вместе с Локо и Зенитом. Удачная осень пока.
Регистрация: 20.03.2014
№54 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 00:54) #
  • +8
  •  (8)

ЦСКА с волевой выездной победой!
Зря тут некоторые орали о непобедимости
швейцарцев...
Дзагоев крут!Если будет здоров,точно,
усилит сборную.
Регистрация: 7.05.2010
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