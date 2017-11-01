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Еще поборемся! ЦСКА вернул себе реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов
Первый тайм матча в Швейцарии ЦСКА провел в том же стиле, что всю первую встречу с "Базелем", но выход на поле после перерыва Дзагоева и перевод Вернблума на позицию нападающего позволил "армейцам" перевернуть все с ног на голову. Rusfootball.info рассказывает о том, как команда Гончаренко вернулась в борьбу за выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
Лига Чемпионов
4 тур
"Базель" – ЦСКА 1:2
"Базель": Вацлик, Баланта, Сухи, Аканджи, Петретта (Иттен, 84'), Дзуффи, Джака (Диэ, 73'), Ланг, Эльюнусси, Оберлен (Айети, 72'), Штеффи
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Жемалетдинов, 90'), Кучаев (Миланов, 90+1', Витиньо (Дзагоев, 46')
Предупреждения: Джака, 60', Баланта, 75' - Натхо, 49', Фернандес, 84'
Ход и результат встречи двухнедельной давности между ЦСКА и "Базелем" никак не мог настраивать на позитивный лад перед сегодняшним матчем. Мы часто недооцениваем таких соперников, как команда Рафаэля Викки, но нам наглядно демонстрируют, насколько мы ошибаемся. Клуб из Швейцарии является абсолютным гегемоном последних лет в местном первенстве, стабильным участником стадии плей-офф Лиги Чемпионов, громит "Бенфику" с диким счетом 5:0, в гостях не оставляет шансов вице-чемпиону России - а мы все еще говорим, что он сопоставим по классу с "армейцами".
"Базель" вообще набрал отличную форму и не проигрывал восемь матчей подряд, пропустив в них только два гола. ЦСКА за точно такой же отрезок выиграл только однажды и забил только дважды. В этой связи ожидать победы подопечных Гончаренко в Базеле было сложно - скорее, оставалось верить в чудо. Тем более что Дзагоева, главного волшебника в части атак, в стартовом составе не было. Да, был Марио Фернандес, олицетворяющий мощь фланговых подключений. Да, был Понтус Вернблум, отчаянно выжигающий центр поля. Но Алана не было - помогать Витиньо в нападении был призван Кучаев.
Первые несколько минут подарили надежду на то, что "армейцы" сегодня будут играть активно, но "швейцарцы" достаточно быстро дали понять, кто на самом деле будет владеть инициативой. После стартовой пятиминутки "Базель" прибрал мяч к своим ногам и стал неспешно катать его с робкими попытками обострения. Разочек прорвался в штрафную Акинфеева и пробил выше ворот Оберлен, разочек точно в руки вратарю выстрелил Штеффен. Происходящее на поле больше походило на контрольную игру, чем на встречу уровня Лиги Чемпионов - темп был крайне низким, опасные моменты отсутствовали как класс.
Впрочем, если у хозяев были кое-какие обнадеживающие подходы, то у ЦСКА все было плохо. Витиньо не мог убежать от защитников, Щенников и Фернандес не могли соорудить контрвыпад по флангу, Головин не мог сделать ни один по-настоящему обостряющий пас. О ударах в створ приходилось только мечтать. Период бодрствования настал после 32-й минуты - "армейцам", как оказалось, нужно было пропустить, чтобы хоть как-то оживиться.
Очередная неспешная атака "Базеля" развивалась через центр. Васин решил помочь Вернблуму и Натхо, но борьба за мяч была проиграна. "Швейцарцы" воспользовались тем, что у ЦСКА на своих позициях остались только два достаточно далеко друг от друга располагающихся защитника - Оберлен и Эльюнусси разыграли комбинацию, следствием которого стал удар последнего. Акинфеев вовремя вышел из ворот и с угрозой справился, но мяч отскочил на линию штрафной, откуда Дзуффи переправил его в сетку по красивой дуге.
Акинфеев вряд ли мог успеть вернуться в ворота, но его подстраховать вполне мог Василий Березуцкий. К сожалению, после первого удара защитник выключился из эпизода и не смог этого сделать. Точно так же, как не смогли помешать пробить Дзуффи опорные полузащитники и все тот же Васин. Полевые игроки ЦСКА после такого должны провалиться со стыда под землю за то, что их вратарь делает все, чтобы прервать свою легендарную серию, а они ему в этом никак не помогают.
Отрадно, что пропущенный гол спровоцировал "армейцев" на более активные действия в атаке. Вот уже Витиньо стал получать передачи внутри штрафной и даже попал в створ - сороковой минутой датировано это знаменательное событие. Да, Вацлик легко справился со своей работой, но для российского клуба главным было то обстоятельство, что характер игры стал меняться. В перерыве Гончаренко выпустил вместо Витиньо Дзагоева, передвинул ближе к нападению Вернблума, и во втором тайме мы увидели совсем другой ЦСКА.
Московская команда стала все делать быстрее, по-спортивному наглее и злее. Отличный момент для взятия ворот упустил Кучаев - с нескольких метров он запулил выше цели. "Базель" ответил неприятным ударом со штрафного и мощным выстрелом Эльюнусси, но Акинфеев не дал сопернику увеличить разницу в счете. Подходы "швейцарцев" были чуть острее, но зато ЦСКА впервые в матче начал по-настоящему давить на ворота хозяев.
Активнее других был соскучившийся по большой игре Дзагоев. Алан активно пытался сделать потенциально голевую передачу, здорово обострял, но в итоге стал не ассистентом, а полноценным автором гола. Натхо выдал ему отменный разрезающий пас, который прошел через всю оборону "Базеля" и который привел к тому, что Дзагоев вышел 1 на 1 с вратарем. Пробить мимо Вацлика было делом техники, с которой у десятого номера ЦСКА все в порядке.
Ничья была лучше поражения, но не могла устраивать "армейцев". По этой причине они продолжили куражно атаковать. Ставший нападающим Вернблум имел шикарную возможность забить после классной комбинации с участием Головина и Дзагоева, но головой пробил рядом со штангой. Тем не менее, без гола швед сегодня не остался. За его настырность и заряженность судьба наградила его на 79-й минуте. Игравший за самого главного соперника ЦСКА - за московский "Спартак" - Сухи грубо ошибся на линии своей штрафной и подарил мяч Вернблуму, который уверенно вонзил его точно в угол ворот Вацлика.
До конца матча оставалось не так много времени, но "Базель" несколько раз смог заставить волноваться болельщиков российского клуба. ЦСКА было непросто, но ему удалось отбиться от всех отчаянных попыток "швейцарцев" отыграться. Отдельно отметим, что хозяева периодически падали в штрафной гостей в надежде на пенальти, но Милорад Мажич четко разобрался во всех эпизодах и не допустил ошибку. Таким образом, "армейцы" довели дело до важнейшей победы, которая возвращает им реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
Правда, важно оговорить, что "Базель" по итогам двух матчей против ЦСКА смог оказаться в плюсе. В сумме счет 3:2 в пользу "швейцарцев", а потому на данный момент при равенстве очков он оказывается выше команды Гончаренко. Впрочем, еще в конце первого тайма сегодняшней встречи вряд ли кто-то думал о том, что придется смотреть на дополнительные показатели. Поэтому давайте не будем сейчас заниматься занудством, а лучше просто порадуемся успеху российского клуба.
Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
Лига Чемпионов
4 тур
"Базель" – ЦСКА 1:2
Голы: Дзуффи, 32' - Дзагоев, 65', Вернблум, 79'
"Базель": Вацлик, Баланта, Сухи, Аканджи, Петретта (Иттен, 84'), Дзуффи, Джака (Диэ, 73'), Ланг, Эльюнусси, Оберлен (Айети, 72'), Штеффи
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Жемалетдинов, 90'), Кучаев (Миланов, 90+1', Витиньо (Дзагоев, 46')
Предупреждения: Джака, 60', Баланта, 75' - Натхо, 49', Фернандес, 84'
Ход и результат встречи двухнедельной давности между ЦСКА и "Базелем" никак не мог настраивать на позитивный лад перед сегодняшним матчем. Мы часто недооцениваем таких соперников, как команда Рафаэля Викки, но нам наглядно демонстрируют, насколько мы ошибаемся. Клуб из Швейцарии является абсолютным гегемоном последних лет в местном первенстве, стабильным участником стадии плей-офф Лиги Чемпионов, громит "Бенфику" с диким счетом 5:0, в гостях не оставляет шансов вице-чемпиону России - а мы все еще говорим, что он сопоставим по классу с "армейцами".
"Базель" вообще набрал отличную форму и не проигрывал восемь матчей подряд, пропустив в них только два гола. ЦСКА за точно такой же отрезок выиграл только однажды и забил только дважды. В этой связи ожидать победы подопечных Гончаренко в Базеле было сложно - скорее, оставалось верить в чудо. Тем более что Дзагоева, главного волшебника в части атак, в стартовом составе не было. Да, был Марио Фернандес, олицетворяющий мощь фланговых подключений. Да, был Понтус Вернблум, отчаянно выжигающий центр поля. Но Алана не было - помогать Витиньо в нападении был призван Кучаев.
Первые несколько минут подарили надежду на то, что "армейцы" сегодня будут играть активно, но "швейцарцы" достаточно быстро дали понять, кто на самом деле будет владеть инициативой. После стартовой пятиминутки "Базель" прибрал мяч к своим ногам и стал неспешно катать его с робкими попытками обострения. Разочек прорвался в штрафную Акинфеева и пробил выше ворот Оберлен, разочек точно в руки вратарю выстрелил Штеффен. Происходящее на поле больше походило на контрольную игру, чем на встречу уровня Лиги Чемпионов - темп был крайне низким, опасные моменты отсутствовали как класс.
Впрочем, если у хозяев были кое-какие обнадеживающие подходы, то у ЦСКА все было плохо. Витиньо не мог убежать от защитников, Щенников и Фернандес не могли соорудить контрвыпад по флангу, Головин не мог сделать ни один по-настоящему обостряющий пас. О ударах в створ приходилось только мечтать. Период бодрствования настал после 32-й минуты - "армейцам", как оказалось, нужно было пропустить, чтобы хоть как-то оживиться.
Очередная неспешная атака "Базеля" развивалась через центр. Васин решил помочь Вернблуму и Натхо, но борьба за мяч была проиграна. "Швейцарцы" воспользовались тем, что у ЦСКА на своих позициях остались только два достаточно далеко друг от друга располагающихся защитника - Оберлен и Эльюнусси разыграли комбинацию, следствием которого стал удар последнего. Акинфеев вовремя вышел из ворот и с угрозой справился, но мяч отскочил на линию штрафной, откуда Дзуффи переправил его в сетку по красивой дуге.
Акинфеев вряд ли мог успеть вернуться в ворота, но его подстраховать вполне мог Василий Березуцкий. К сожалению, после первого удара защитник выключился из эпизода и не смог этого сделать. Точно так же, как не смогли помешать пробить Дзуффи опорные полузащитники и все тот же Васин. Полевые игроки ЦСКА после такого должны провалиться со стыда под землю за то, что их вратарь делает все, чтобы прервать свою легендарную серию, а они ему в этом никак не помогают.
Отрадно, что пропущенный гол спровоцировал "армейцев" на более активные действия в атаке. Вот уже Витиньо стал получать передачи внутри штрафной и даже попал в створ - сороковой минутой датировано это знаменательное событие. Да, Вацлик легко справился со своей работой, но для российского клуба главным было то обстоятельство, что характер игры стал меняться. В перерыве Гончаренко выпустил вместо Витиньо Дзагоева, передвинул ближе к нападению Вернблума, и во втором тайме мы увидели совсем другой ЦСКА.
Московская команда стала все делать быстрее, по-спортивному наглее и злее. Отличный момент для взятия ворот упустил Кучаев - с нескольких метров он запулил выше цели. "Базель" ответил неприятным ударом со штрафного и мощным выстрелом Эльюнусси, но Акинфеев не дал сопернику увеличить разницу в счете. Подходы "швейцарцев" были чуть острее, но зато ЦСКА впервые в матче начал по-настоящему давить на ворота хозяев.
Активнее других был соскучившийся по большой игре Дзагоев. Алан активно пытался сделать потенциально голевую передачу, здорово обострял, но в итоге стал не ассистентом, а полноценным автором гола. Натхо выдал ему отменный разрезающий пас, который прошел через всю оборону "Базеля" и который привел к тому, что Дзагоев вышел 1 на 1 с вратарем. Пробить мимо Вацлика было делом техники, с которой у десятого номера ЦСКА все в порядке.
Ничья была лучше поражения, но не могла устраивать "армейцев". По этой причине они продолжили куражно атаковать. Ставший нападающим Вернблум имел шикарную возможность забить после классной комбинации с участием Головина и Дзагоева, но головой пробил рядом со штангой. Тем не менее, без гола швед сегодня не остался. За его настырность и заряженность судьба наградила его на 79-й минуте. Игравший за самого главного соперника ЦСКА - за московский "Спартак" - Сухи грубо ошибся на линии своей штрафной и подарил мяч Вернблуму, который уверенно вонзил его точно в угол ворот Вацлика.
До конца матча оставалось не так много времени, но "Базель" несколько раз смог заставить волноваться болельщиков российского клуба. ЦСКА было непросто, но ему удалось отбиться от всех отчаянных попыток "швейцарцев" отыграться. Отдельно отметим, что хозяева периодически падали в штрафной гостей в надежде на пенальти, но Милорад Мажич четко разобрался во всех эпизодах и не допустил ошибку. Таким образом, "армейцы" довели дело до важнейшей победы, которая возвращает им реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
Правда, важно оговорить, что "Базель" по итогам двух матчей против ЦСКА смог оказаться в плюсе. В сумме счет 3:2 в пользу "швейцарцев", а потому на данный момент при равенстве очков он оказывается выше команды Гончаренко. Впрочем, еще в конце первого тайма сегодняшней встречи вряд ли кто-то думал о том, что придется смотреть на дополнительные показатели. Поэтому давайте не будем сейчас заниматься занудством, а лучше просто порадуемся успеху российского клуба.
Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
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