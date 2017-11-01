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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Владимир Пономарёв: как только ЦСКА прибавил в скорости движения мяча, посыпались швейцарцы
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1).
- Я считаю, что армейцам лучше играть все матчи на выезде. Если серьезно, то скажу, что первый тайм был провальный, потому что пешком по полю ходить нельзя. Никто не любит, когда против тебя показывают быструю игру. Как только армейцы прибавили в скорости движения мяча, в скорости движения самих игроков, то все - посыпались швейцарцы, потому что они не были готовы к такой игре, ведь у них физические кондиции похуже, чем у красно-синих.
Армейцам надо было с самого начала так играть, тогда все было бы нормально. Самое главное - это играть в быстрый футбол, и больше ничего не требуется. Конечно, выход Алана Дзагоева вместо Витинью и перемещение Понтуса Вернблума в атаку сыграло свою роль, так как швед продавил своей физикой не самых атлетичных швейцарцев. Также хочу отметить, игру Игоря Акинфеева, сегодня он много раз спас свою команду.
- Как вы оцените игру Витиньо в сегодняшнем матче?
- Весь первый тайм Витиньо простоял, вообще ничего не сделал на футбольном поле. Правильно, что главный тренер Виктор Гончаренко заменил его, такая игра бразильца ни к чему хорошему не приводит. Пусть выходят молодые ребята - от них толку больше. Константин Кучяев хорошо показал себя, шел в борьбу, не боялся, цеплялся за каждый мяч, на себе много фолов заработал.
Также можно отметить Тимура Жамалетдинова - он тоже внес какую-никакую лепту в эту победу. В целом, все ребята отработали на полную катушку, наверняка, получат хорошую оценку за эту игру, особенно во втором тайме. Наверное, Виктор Гончаренко влепил армейцам за игру в первой половине встречи, потому что они играли как ветераны. Куда же это годится? Только скорость, только активное движение по полю, как с мячом, так и без, может принести результат.
- Как вы смотрите на перспективы на выход армейцев в плей-офф Лиги чемпионов, ведь и у ЦСКА, и у "Базеля" по 6 очков, но москвичи уступают швейцарцам по дополнительным показателям?
- Сейчас рассуждать об этом очень проблематично, поэтому черт его знает, как все сложится. Видите, как армейцы играют плохо дома - две встречи проиграны, а в гостях наоборот - две победы. Поэтому говорю, что надо все игры армейцам переносить на выезд. Не знаю, почему так происходит у армейцев, может они стесняются в родных стенах играть первым номером, а в гостях почему-то играют агрессивнее.
- Я считаю, что армейцам лучше играть все матчи на выезде. Если серьезно, то скажу, что первый тайм был провальный, потому что пешком по полю ходить нельзя. Никто не любит, когда против тебя показывают быструю игру. Как только армейцы прибавили в скорости движения мяча, в скорости движения самих игроков, то все - посыпались швейцарцы, потому что они не были готовы к такой игре, ведь у них физические кондиции похуже, чем у красно-синих.
Армейцам надо было с самого начала так играть, тогда все было бы нормально. Самое главное - это играть в быстрый футбол, и больше ничего не требуется. Конечно, выход Алана Дзагоева вместо Витинью и перемещение Понтуса Вернблума в атаку сыграло свою роль, так как швед продавил своей физикой не самых атлетичных швейцарцев. Также хочу отметить, игру Игоря Акинфеева, сегодня он много раз спас свою команду.
- Как вы оцените игру Витиньо в сегодняшнем матче?
- Весь первый тайм Витиньо простоял, вообще ничего не сделал на футбольном поле. Правильно, что главный тренер Виктор Гончаренко заменил его, такая игра бразильца ни к чему хорошему не приводит. Пусть выходят молодые ребята - от них толку больше. Константин Кучяев хорошо показал себя, шел в борьбу, не боялся, цеплялся за каждый мяч, на себе много фолов заработал.
Также можно отметить Тимура Жамалетдинова - он тоже внес какую-никакую лепту в эту победу. В целом, все ребята отработали на полную катушку, наверняка, получат хорошую оценку за эту игру, особенно во втором тайме. Наверное, Виктор Гончаренко влепил армейцам за игру в первой половине встречи, потому что они играли как ветераны. Куда же это годится? Только скорость, только активное движение по полю, как с мячом, так и без, может принести результат.
- Как вы смотрите на перспективы на выход армейцев в плей-офф Лиги чемпионов, ведь и у ЦСКА, и у "Базеля" по 6 очков, но москвичи уступают швейцарцам по дополнительным показателям?
- Сейчас рассуждать об этом очень проблематично, поэтому черт его знает, как все сложится. Видите, как армейцы играют плохо дома - две встречи проиграны, а в гостях наоборот - две победы. Поэтому говорю, что надо все игры армейцам переносить на выезд. Не знаю, почему так происходит у армейцев, может они стесняются в родных стенах играть первым номером, а в гостях почему-то играют агрессивнее.
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