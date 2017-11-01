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Марек Сухи: во втором голе ЦСКА я ошибся, но борьба еще не окончена

Капитан "Базеля" Марек Сухи прокомментировал игру 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов? против ЦСКА.

- Первый тайм складывался так, как мы хотели. Во второй половине пытались сыграть опасней впереди, но немного не получилось. ЦСКА добавил, стал создавать моменты. Во втором голе я неудачно сыграл, ошибся. Игроки разочарованы, но борьба еще не окончена.

- Удивил выход Вернблума в атаку?

- Конечно! Хотя в первой игре он тоже в концовке передвинулся в линию атаки.

- А сам ЦСКА удивил?

- Понятно, что во втором тайме им необходимо было идти вперед. Они смогли реализовать свои моменты.

СЭ
Теги: Сухи Базель ЦСКА
Сегодня, 06:59
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