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Леонид Слуцкий: готов принять любое решение руководства "Халл Сити"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после поражения в чемпионшипе от "Мидлсбро" (1:3) заявил, что не удивится своей отставке. "Тигры" занимают 17-е место в таблице после 15-ти туров.

"В такой ситуации я приму любое решение руководства. Пятнадцать матчей – нормальный срок, чтобы делать выводы.

Я сам оказываю на себя наибольшее давление, дополнительного мне не требуется. Я всегда провожу анализ ситуации, и мой нынешний уровень меня не устраивает. Я никогда не перекладываю вину на других. Если владелец позволит мне продолжить работу, буду и дальше стараться изменить ситуацию.

Мы провели только 15 матчей. Если хочешь построить дом в спешке, то он не получится крепким То же самое с командой. Мне нужно время, но, повторюсь, решение за владельцем, есть оно у меня или нет.

Веру в игроков я не утратил, поскольку это мои подопечные. Если перестану им доверять – потеряю все и не смогу управлять командой", - приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 07:22
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№2 Написал: EMDM (Сегодня, 07:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Эх, Лёня, Лёня... blush
Регистрация: 24.04.2008
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 07:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно должен быть готов, кто платит - тот и музыку заказывает.
Регистрация: 20.03.2014
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