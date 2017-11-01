Леонид Слуцкий: готов принять любое решение руководства "Халл Сити"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после поражения в чемпионшипе от "Мидлсбро" (1:3) заявил, что не удивится своей отставке. "Тигры" занимают 17-е место в таблице после 15-ти туров."В такой ситуации я приму любое решение руководства. Пятнадцать матчей – нормальный срок, чтобы делать выводы.Я сам оказываю на себя наибольшее давление, дополнительного мне не требуется. Я всегда провожу анализ ситуации, и мой нынешний уровень меня не устраивает. Я никогда не перекладываю вину на других. Если владелец позволит мне продолжить работу, буду и дальше стараться изменить ситуацию.Мы провели только 15 матчей. Если хочешь построить дом в спешке, то он не получится крепким То же самое с командой. Мне нужно время, но, повторюсь, решение за владельцем, есть оно у меня или нет.Веру в игроков я не утратил, поскольку это мои подопечные. Если перестану им доверять – потеряю все и не смогу управлять командой", - приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.