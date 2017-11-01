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Алан Дзагоев был признан лучшим игроком матча "Базель" - ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев был признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов с "Базелем" (2:1), сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, Дзагоев вышел на поле после перерыва, заменив Витиньо, и забил красивый гол на 66-й минуте.
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 07:42
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