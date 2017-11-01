Алан Дзагоев: Сухи по-спартаковски нам помог

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:20
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (2)
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (2)
06:51
Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
Вчера, 23:51
Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018
Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018
Вчера, 22:53
Кубок ЧМ-2018 впервые побывал в Воронеже
Кубок ЧМ-2018 впервые побывал в Воронеже
Вчера, 22:30
Гендиректор "Уфы": будем стараться забрать очки у "Спартака" (1)
Гендиректор "Уфы": будем стараться забрать очки у "Спартака" (1)
Вчера, 22:19
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Базеля" (8)
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Базеля" (8)
Вчера, 22:19
Роман Зобнин не сыграет с "Севильей" (7)
Роман Зобнин не сыграет с "Севильей" (7)
Вчера, 22:05
Леонид Слуцкий: не думаю, что между "Ноттингемом" и "Миддлсбро" есть большая разница (1)
Леонид Слуцкий: не думаю, что между "Ноттингемом" и "Миддлсбро" есть большая разница (1)
Вчера, 21:51
Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье" (18)
Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье" (18)
Вчера, 21:19
Евгений Кафельников: Каррере параллельно на слова Глушакова (9)
Евгений Кафельников: Каррере параллельно на слова Глушакова (9)
Вчера, 21:08
"МЮ" интересуется Сеском Фабрегасом
"МЮ" интересуется Сеском Фабрегасом
Вчера, 20:18
Сергей Карасев будет судить матч "Локомотив" - ЦСКА (7)
Сергей Карасев будет судить матч "Локомотив" - ЦСКА (7)
Вчера, 19:53
Дмитрий Комбаров: лучше "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат (6)
Дмитрий Комбаров: лучше "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат (6)
Вчера, 19:20
Фанаты "Ромы" в масках напали на болельщиков "Челси" в Риме (1)
Фанаты "Ромы" в масках напали на болельщиков "Челси" в Риме (1)
Вчера, 18:44
Дмитрий Комбаров: сильно радуюсь за Кирилла
Дмитрий Комбаров: сильно радуюсь за Кирилла
Вчера, 18:29
Маурисио Почеттино: Зидан мог бы добиться успеха в АПЛ (1)
Маурисио Почеттино: Зидан мог бы добиться успеха в АПЛ (1)
Вчера, 18:16
Эдуардо Бериццо: надо выиграть у "Спартака" крупно (57)
Эдуардо Бериццо: надо выиграть у "Спартака" крупно (57)
Вчера, 17:27
Евгений Кафельников: я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение (8)
Евгений Кафельников: я футбольный дилетант, но я - болельщик и имею право на свое мнение (8)
Алан Дзагоев: Сухи по-спартаковски нам помог
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о победе в матче Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1).
"Нога нормально. Но я уже на 75-й минуте язык высунул. Даже хорошо, что весь матч не провел. Очень устал, очень тяжело. Но очень круто.
Мой гол? Думал, что Натхо отдал Понтусу. Хотя он сказал, что мяч не трогал. Я пробивал и видел, что вратарь ошибся.
Подарок Сухи? По-спартаковски помог нам (улыбается). О шансах давайте не будем загадывать. Впереди матч с "Бенфикой", и не очень хочется говорить о раскладах. Но сделаем все для победы. Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер", - передает слова Дзагоева "СЭ".
"Нога нормально. Но я уже на 75-й минуте язык высунул. Даже хорошо, что весь матч не провел. Очень устал, очень тяжело. Но очень круто.
Мой гол? Думал, что Натхо отдал Понтусу. Хотя он сказал, что мяч не трогал. Я пробивал и видел, что вратарь ошибся.
Подарок Сухи? По-спартаковски помог нам (улыбается). О шансах давайте не будем загадывать. Впереди матч с "Бенфикой", и не очень хочется говорить о раскладах. Но сделаем все для победы. Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер", - передает слова Дзагоева "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.