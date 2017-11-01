Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алан Дзагоев: Сухи по-спартаковски нам помог

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о победе в матче Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1).

"Нога нормально. Но я уже на 75-й минуте язык высунул. Даже хорошо, что весь матч не провел. Очень устал, очень тяжело. Но очень круто.

Мой гол? Думал, что Натхо отдал Понтусу. Хотя он сказал, что мяч не трогал. Я пробивал и видел, что вратарь ошибся.

Подарок Сухи? По-спартаковски помог нам (улыбается). О шансах давайте не будем загадывать. Впереди матч с "Бенфикой", и не очень хочется говорить о раскладах. Но сделаем все для победы. Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер", - передает слова Дзагоева "СЭ".
Теги: Дзагоев ЦСКА Базель
Сегодня, 07:55
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 09:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не вам Алан - нам. Пусть кони не отдыхают, еще в еврокубках побегают.


--------------------
Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№4 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 09:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: LLM
Цитата: Ганнибал
Наши ребята Мареку набрали чтоб помог, очки родине нужны!)

С коней причитается

3-0 в дерби в пользу спартака ждемс)
Регистрация: 18.06.2017
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Парехе не отставать! )
Если выйдет на поле
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: LLM (Сегодня, 08:30) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ганнибал
Наши ребята Мареку набрали чтоб помог, очки родине нужны!)

С коней причитается
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 08:25) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Наши ребята Мареку набрали чтоб помог, очки родине нужны!)
Регистрация: 20.10.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.