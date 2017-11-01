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"Спартак" призвал болельщиков не покупать билеты на матч с "Севильей"

"Спартак" обратился к болельщикам, которые находятся в Испании, с просьбой не покупать билеты на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".

Напомним, УЕФА закрыл гостевую трибун в наказание за беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении.

"Уважаемые болельщики! 1 ноября на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Севилья" – "Спартак". Накануне игры состоялось совещание по безопасности с участием офицера по безопасности УЕФА, представителей "Севильи" и "Спартака". В ходе него была предоставлена чрезвычайно важная информация для наших болельщиков. А именно, в день матча билеты в кассах продаваться не будут.

Ранее билеты на эту встречу продавались испанским клубом только держателям абонементов. Все билеты именные. Проход на стадион будет осуществляться при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Это будет сделано для того, чтобы сверить персональные данные болельщика с фамилией, указанной на билете. Просим вас воздержаться от покупки билетов с рук.

Болельщикам, находящимся как на стадионе, так и за его пределами, убедительная просьба-соблюдать правила поведения зрителей во время спортивного соревнования согласно регламента УЕФА, и, в частности, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. Нарушение регламента в предстоящей встрече может обернуться для "Спартака" гораздо более серьезными санкциями", - говорится на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 08:00
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№2 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 09:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: русфутбол
"Спартак" призвал болельщиков не покупать билеты на матч с "Севильей"


Это название темы, а в теме:


Цитата: русфутбол
Просим вас воздержаться от покупки билетов с рук.


Почувствуйте разницу так сказать. А для чего? Для того, что б больше народа зашло и почитало. Ну а если при этом еще и срач начнется, ух.
Зачем уж так то?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:52) #
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  •  (2)

уже все кому надо купили и сегодня будут на матче, как сказали мы тихонечко посидим и порадуемся)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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