Жозе Моуринью: я всем доволен, жаль, что не обеспечили себе выход из группы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о матче с "Бенфикой" в Лиге чемпионов (2:0)."Мы еще не вышли из группы, четырех побед оказалось недостаточно. У нас есть еще две игры для этого. Комментарии по игре лучше оставить специалистам. Я получаю деньги за свою работу, а специалисты получают за комментарии по поводу моей работы, поэтому пусть комментируют.Я более чем доволен. У нас было много замен в составе, была нарушена привычная динамика команды. Также мы использовали игрока из академии клуба (Скотта Мактоминея). Мы забили два мяча и не пропустили, набрали три очка. К тому же за каждую победу клубу дают деньги.Я всем доволен, и тремя очками, и "сухим" матчем. Доволен, что игрок из академии сыграл весь матч в Лиге чемпионов. По сравнению с предыдущем матчем у нас было шесть замен. Мы почти прошли дальше, жаль, что не обеспечили себе выход", - цитирует Моуринью официальный сайт "Манчестер Юнайтед".