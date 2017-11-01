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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Жозе Моуринью: я всем доволен, жаль, что не обеспечили себе выход из группы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о матче с "Бенфикой" в Лиге чемпионов (2:0).
"Мы еще не вышли из группы, четырех побед оказалось недостаточно. У нас есть еще две игры для этого. Комментарии по игре лучше оставить специалистам. Я получаю деньги за свою работу, а специалисты получают за комментарии по поводу моей работы, поэтому пусть комментируют.
Я более чем доволен. У нас было много замен в составе, была нарушена привычная динамика команды. Также мы использовали игрока из академии клуба (Скотта Мактоминея). Мы забили два мяча и не пропустили, набрали три очка. К тому же за каждую победу клубу дают деньги.
Я всем доволен, и тремя очками, и "сухим" матчем. Доволен, что игрок из академии сыграл весь матч в Лиге чемпионов. По сравнению с предыдущем матчем у нас было шесть замен. Мы почти прошли дальше, жаль, что не обеспечили себе выход", - цитирует Моуринью официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
"Мы еще не вышли из группы, четырех побед оказалось недостаточно. У нас есть еще две игры для этого. Комментарии по игре лучше оставить специалистам. Я получаю деньги за свою работу, а специалисты получают за комментарии по поводу моей работы, поэтому пусть комментируют.
Я более чем доволен. У нас было много замен в составе, была нарушена привычная динамика команды. Также мы использовали игрока из академии клуба (Скотта Мактоминея). Мы забили два мяча и не пропустили, набрали три очка. К тому же за каждую победу клубу дают деньги.
Я всем доволен, и тремя очками, и "сухим" матчем. Доволен, что игрок из академии сыграл весь матч в Лиге чемпионов. По сравнению с предыдущем матчем у нас было шесть замен. Мы почти прошли дальше, жаль, что не обеспечили себе выход", - цитирует Моуринью официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
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