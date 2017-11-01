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Неймар на Хэллоуин предстал в образе Джокера (фото)

Нападающий "ПСЖ" Неймар отметил Хэллоуин в образе Джокера – героя вселенной комиксов DC.

Joker ?

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Теги: Неймар
Сегодня, 08:44
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
а у него рот разве не порван? (ну или так герой просто красил)
я не любитель подобных "героев", но вроде было так


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
на плесень с утекаем и гришкой похож..одним словом БАКЛАН
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 08:48) #
  • -2
  •  (4)

"Прикид" гейский


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
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