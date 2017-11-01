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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место
Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА (1:2).
«В перерыве Виктор Гончаренко внёс решающие изменения, которые удивили соперника. Понтус Вернблум выдвинулся на острие вместо слишком миролюбивого Витиньо, и на поле появился оправившийся от травмы Алан Дзагоев. В таких матчах нужно проявлять характер, играть жёстко, стелиться в подкатах, чего играющий на чистых мячах Витиньо, судя по всему, не умеет. Он не боец.
Что касается командной игры ЦСКА, то она преобразилась. Инициатива начала переходить к армейцам сразу после пропущенного мяча, но решающее ускорение удалось придать после перерыва, когда гости стали активно прессинговать, добавили остроты, огорошили «Базель» активностью и в итоге дожали. Полагаю, игроков швейцарского клуба несколько убаюкало безынициативное начало встречи в исполнении ЦСКА, да и гостевая победа в Москве далась «Базелю» довольно легко, что не лучшим образом сказалось на настрое. Это удивительно, ведь «Базель» в случае победы гарантировал себе место в весенней стадии Лиги чемпионов, но тем лучше для армейцев.
Особо отметил бы молодых Головина и Кучаева, которые очень много перемещались по полю, путая соперников, почти не ошибались в отличие от московского матча защитники (именно грубые оплошности предопределили результат той встречи), как всегда надёжно действовал Акинфеев, о Вернблуме с Дзагоевым сказано выше. Также следует обратить внимание на важную роль, которую сыграл и при обороне, и при конструировании атак Бибрас Натхо. Странно, что Гончаренко прежде не всегда доверял место в старте израильскому полузащитнику, у которого с бойцовскими качествами и с опытом всё в полном порядке.
После победы над «Базелем» ситуация в группе существенно изменилась. ЦСКА – вновь полноценный и равноправный участник борьбы за второе место. У команды Гончаренко, уже, казалось, списанной со счетов, теперь есть реальные шансы на выход в плей-офф. ЦСКА играть с «Бенфикой» дома, «Базелю» – в гостях. В этом плане преимущество на стороне армейцев. В то же время при равенстве очков (тоже вполне возможный расклад) на стороне «Базеля» остаётся преимущество по личным встречам.
Матчи с «Бенфикой», скорее всего, станут определяющими в споре за вторую строчку. При этом теоретически возможен вариант, при котором лиссабонцы одержат две победы, и три команды наберут по 6 очков. Если решивший все вопросы «Манчестер Юнайтед» сыграет в полную силу, то вряд ли ЦСКА с «Базелем» удастся отобрать очки у фаворита, но, если Моуринью проведёт масштабную ротацию – это также может сказаться на судьбе второго места.
Впрочем, расклады будем считать позже. Теперь первоочередная задача ЦСКА – обыграть «Бенфику». Хочу поздравить армейцев с волевой победой. Они проявили характер в трудной ситуации, кардинально улучшили турнирное положение, заработали денег от УЕФА. Молодцы!», - передает слова эксперта Sportbox.
«В перерыве Виктор Гончаренко внёс решающие изменения, которые удивили соперника. Понтус Вернблум выдвинулся на острие вместо слишком миролюбивого Витиньо, и на поле появился оправившийся от травмы Алан Дзагоев. В таких матчах нужно проявлять характер, играть жёстко, стелиться в подкатах, чего играющий на чистых мячах Витиньо, судя по всему, не умеет. Он не боец.
Что касается командной игры ЦСКА, то она преобразилась. Инициатива начала переходить к армейцам сразу после пропущенного мяча, но решающее ускорение удалось придать после перерыва, когда гости стали активно прессинговать, добавили остроты, огорошили «Базель» активностью и в итоге дожали. Полагаю, игроков швейцарского клуба несколько убаюкало безынициативное начало встречи в исполнении ЦСКА, да и гостевая победа в Москве далась «Базелю» довольно легко, что не лучшим образом сказалось на настрое. Это удивительно, ведь «Базель» в случае победы гарантировал себе место в весенней стадии Лиги чемпионов, но тем лучше для армейцев.
Особо отметил бы молодых Головина и Кучаева, которые очень много перемещались по полю, путая соперников, почти не ошибались в отличие от московского матча защитники (именно грубые оплошности предопределили результат той встречи), как всегда надёжно действовал Акинфеев, о Вернблуме с Дзагоевым сказано выше. Также следует обратить внимание на важную роль, которую сыграл и при обороне, и при конструировании атак Бибрас Натхо. Странно, что Гончаренко прежде не всегда доверял место в старте израильскому полузащитнику, у которого с бойцовскими качествами и с опытом всё в полном порядке.
После победы над «Базелем» ситуация в группе существенно изменилась. ЦСКА – вновь полноценный и равноправный участник борьбы за второе место. У команды Гончаренко, уже, казалось, списанной со счетов, теперь есть реальные шансы на выход в плей-офф. ЦСКА играть с «Бенфикой» дома, «Базелю» – в гостях. В этом плане преимущество на стороне армейцев. В то же время при равенстве очков (тоже вполне возможный расклад) на стороне «Базеля» остаётся преимущество по личным встречам.
Матчи с «Бенфикой», скорее всего, станут определяющими в споре за вторую строчку. При этом теоретически возможен вариант, при котором лиссабонцы одержат две победы, и три команды наберут по 6 очков. Если решивший все вопросы «Манчестер Юнайтед» сыграет в полную силу, то вряд ли ЦСКА с «Базелем» удастся отобрать очки у фаворита, но, если Моуринью проведёт масштабную ротацию – это также может сказаться на судьбе второго места.
Впрочем, расклады будем считать позже. Теперь первоочередная задача ЦСКА – обыграть «Бенфику». Хочу поздравить армейцев с волевой победой. Они проявили характер в трудной ситуации, кардинально улучшили турнирное положение, заработали денег от УЕФА. Молодцы!», - передает слова эксперта Sportbox.
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