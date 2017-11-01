Опрос:

Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщик поцеловал Лионеля Месси во время матча с "Олимпиакосом" (фото)

Во время матча Лиги чемпионов в Греции, где "Олимпиакос" принимал "Барселону" (0:0), болельщики дважды выбегали на поле. Их целью оказался форвард каталонцев Лионель Месси.

Во время подачи углового к аргентинцу подбежал один из фанатов и поцеловал его. Во втором тайме другой болельщик также подбежал к Месси и сделал с ним селфи.

Теги: Месси
Сегодня, 09:49
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.