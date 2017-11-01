Болельщик поцеловал Лионеля Месси во время матча с "Олимпиакосом" (фото)

Un espont?neo se abraza con Messi durante el partido sin oposici?n alguna https://t.co/57l5bbqKz1 #UCL pic.twitter.com/4E88SHNAi9 — MARCA (@marca) October 31, 2017

Во время матча Лиги чемпионов в Греции, где "Олимпиакос" принимал "Барселону" (0:0), болельщики дважды выбегали на поле. Их целью оказался форвард каталонцев Лионель Месси.Во время подачи углового к аргентинцу подбежал один из фанатов и поцеловал его. Во втором тайме другой болельщик также подбежал к Месси и сделал с ним селфи.