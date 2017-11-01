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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: про счет 5:1 нужно забыть, будет очень сложный матч
После прилета в Испанию главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы накануне матча Лиги чемпионов против «Севильи».
— Почему команда тренировалась в Тарасовке, несмотря на плохую погоду, если была возможность прилететь в Испанию заранее?
— Потому что мы так решили. В Москве у нас есть возможность работать без лишних глаз.
— Можно ли сказать, что «Спартак» устроит ничья, учитывая ситуацию в турнирной таблице?
— Все решится на поле. Мы рассчитываем на победу. Но, разумеется, многое будет зависеть от того, что нам позволит соперник.
— Ваша команда продолжает терять очки во внутреннем чемпионате…
— Футбол состоит из эпизодов. В прошлом сезоне мы часто забивали в концовках, в этом происходит наоборот. А в Лиге чемпионов команды и футболисты, конечно, сильнее, чем в российском первенстве.
— Можно ли сказать, что после крупной домашней победы «Спартак» — фаворит в завтрашнем матче?
— Нет, я так совсем не считаю. Да, мы провели отличный матч, но теперь должны забыть о нем. По ходу домашней встречи при счете 1:1 были моменты, когда нам повезло. И результат 5:1 не означает, что завтра нам будет легко. Нам нужно забыть этот счет. Завтрашний матч будет очень сложным, потому что севильцы отлично умеют играть в футбол и сделают все, чтобы победить.
— В завтрашнем матче вы снова планируете сыграть на контратаках?
— Тактика часто зависит от того, что тебе позволяет соперник. В Москве мы были вынуждены сыграть именно так. Повторю: у «Севильи» классные, техничные игроки. Естественно, когда встречаешься с командой, хорошо владеющей мячом, нужно использовать именно контратаки.
— Главный тренер «Севильи» заявил, что ему все равно, как будет играть «Спартак». А для вас важно, как именно будут действовать испанцы?
— Конечно, мы готовимся к этому матчу, исходя из того, как играет «Севилья». Но при этом меня больше волнует, как сыграет моя команда.
— С командой прилетели Зобнин, Зе Луиш и Ещенко. Какие у них шансы выйти на поле?
— Зобнин приехал сюда с командой только ради тренировок. Его в заявке не будет. Он еще не завершил процесс восстановления. Что касается Зе Луиша и Ещенко, то завтра мы оценим их состояние — и станет ясно, появятся они на поле или нет.
— Как вы прокомментируете запрет на посещение завтрашнего матча спартаковскими болельщиками?
— Когда кто-то запускает с трибуны ракетницу, это отражается на всех болельщиках. А наши болельщики, безусловно, очень важны для нас. Они очень помогают нам во время матчей.
ФК "Спартак" Москва
— Почему команда тренировалась в Тарасовке, несмотря на плохую погоду, если была возможность прилететь в Испанию заранее?
— Потому что мы так решили. В Москве у нас есть возможность работать без лишних глаз.
— Можно ли сказать, что «Спартак» устроит ничья, учитывая ситуацию в турнирной таблице?
— Все решится на поле. Мы рассчитываем на победу. Но, разумеется, многое будет зависеть от того, что нам позволит соперник.
— Ваша команда продолжает терять очки во внутреннем чемпионате…
— Футбол состоит из эпизодов. В прошлом сезоне мы часто забивали в концовках, в этом происходит наоборот. А в Лиге чемпионов команды и футболисты, конечно, сильнее, чем в российском первенстве.
— Можно ли сказать, что после крупной домашней победы «Спартак» — фаворит в завтрашнем матче?
— Нет, я так совсем не считаю. Да, мы провели отличный матч, но теперь должны забыть о нем. По ходу домашней встречи при счете 1:1 были моменты, когда нам повезло. И результат 5:1 не означает, что завтра нам будет легко. Нам нужно забыть этот счет. Завтрашний матч будет очень сложным, потому что севильцы отлично умеют играть в футбол и сделают все, чтобы победить.
— В завтрашнем матче вы снова планируете сыграть на контратаках?
— Тактика часто зависит от того, что тебе позволяет соперник. В Москве мы были вынуждены сыграть именно так. Повторю: у «Севильи» классные, техничные игроки. Естественно, когда встречаешься с командой, хорошо владеющей мячом, нужно использовать именно контратаки.
— Главный тренер «Севильи» заявил, что ему все равно, как будет играть «Спартак». А для вас важно, как именно будут действовать испанцы?
— Конечно, мы готовимся к этому матчу, исходя из того, как играет «Севилья». Но при этом меня больше волнует, как сыграет моя команда.
— С командой прилетели Зобнин, Зе Луиш и Ещенко. Какие у них шансы выйти на поле?
— Зобнин приехал сюда с командой только ради тренировок. Его в заявке не будет. Он еще не завершил процесс восстановления. Что касается Зе Луиша и Ещенко, то завтра мы оценим их состояние — и станет ясно, появятся они на поле или нет.
— Как вы прокомментируете запрет на посещение завтрашнего матча спартаковскими болельщиками?
— Когда кто-то запускает с трибуны ракетницу, это отражается на всех болельщиках. А наши болельщики, безусловно, очень важны для нас. Они очень помогают нам во время матчей.
ФК "Спартак" Москва
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