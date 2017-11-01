Массимо Каррера: про счет 5:1 нужно забыть, будет очень сложный матч

После прилета в Испанию главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы накануне матча Лиги чемпионов против «Севильи».— Потому что мы так решили. В Москве у нас есть возможность работать без лишних глаз.— Все решится на поле. Мы рассчитываем на победу. Но, разумеется, многое будет зависеть от того, что нам позволит соперник.— Футбол состоит из эпизодов. В прошлом сезоне мы часто забивали в концовках, в этом происходит наоборот. А в Лиге чемпионов команды и футболисты, конечно, сильнее, чем в российском первенстве.— Нет, я так совсем не считаю. Да, мы провели отличный матч, но теперь должны забыть о нем. По ходу домашней встречи при счете 1:1 были моменты, когда нам повезло. И результат 5:1 не означает, что завтра нам будет легко. Нам нужно забыть этот счет. Завтрашний матч будет очень сложным, потому что севильцы отлично умеют играть в футбол и сделают все, чтобы победить.— Тактика часто зависит от того, что тебе позволяет соперник. В Москве мы были вынуждены сыграть именно так. Повторю: у «Севильи» классные, техничные игроки. Естественно, когда встречаешься с командой, хорошо владеющей мячом, нужно использовать именно контратаки.— Конечно, мы готовимся к этому матчу, исходя из того, как играет «Севилья». Но при этом меня больше волнует, как сыграет моя команда.— Зобнин приехал сюда с командой только ради тренировок. Его в заявке не будет. Он еще не завершил процесс восстановления. Что касается Зе Луиша и Ещенко, то завтра мы оценим их состояние — и станет ясно, появятся они на поле или нет.— Когда кто-то запускает с трибуны ракетницу, это отражается на всех болельщиках. А наши болельщики, безусловно, очень важны для нас. Они очень помогают нам во время матчей.