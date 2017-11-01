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Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
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Массимо Каррера: про счет 5:1 нужно забыть, будет очень сложный матч

После прилета в Испанию главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы накануне матча Лиги чемпионов против «Севильи».

— Почему команда тренировалась в Тарасовке, несмотря на плохую погоду, если была возможность прилететь в Испанию заранее?

— Потому что мы так решили. В Москве у нас есть возможность работать без лишних глаз.

— Можно ли сказать, что «Спартак» устроит ничья, учитывая ситуацию в турнирной таблице?

— Все решится на поле. Мы рассчитываем на победу. Но, разумеется, многое будет зависеть от того, что нам позволит соперник.

— Ваша команда продолжает терять очки во внутреннем чемпионате…

— Футбол состоит из эпизодов. В прошлом сезоне мы часто забивали в концовках, в этом происходит наоборот. А в Лиге чемпионов команды и футболисты, конечно, сильнее, чем в российском первенстве.

— Можно ли сказать, что после крупной домашней победы «Спартак» — фаворит в завтрашнем матче?

— Нет, я так совсем не считаю. Да, мы провели отличный матч, но теперь должны забыть о нем. По ходу домашней встречи при счете 1:1 были моменты, когда нам повезло. И результат 5:1 не означает, что завтра нам будет легко. Нам нужно забыть этот счет. Завтрашний матч будет очень сложным, потому что севильцы отлично умеют играть в футбол и сделают все, чтобы победить.

— В завтрашнем матче вы снова планируете сыграть на контратаках?

— Тактика часто зависит от того, что тебе позволяет соперник. В Москве мы были вынуждены сыграть именно так. Повторю: у «Севильи» классные, техничные игроки. Естественно, когда встречаешься с командой, хорошо владеющей мячом, нужно использовать именно контратаки.

— Главный тренер «Севильи» заявил, что ему все равно, как будет играть «Спартак». А для вас важно, как именно будут действовать испанцы?

— Конечно, мы готовимся к этому матчу, исходя из того, как играет «Севилья». Но при этом меня больше волнует, как сыграет моя команда.

— С командой прилетели Зобнин, Зе Луиш и Ещенко. Какие у них шансы выйти на поле?

— Зобнин приехал сюда с командой только ради тренировок. Его в заявке не будет. Он еще не завершил процесс восстановления. Что касается Зе Луиша и Ещенко, то завтра мы оценим их состояние — и станет ясно, появятся они на поле или нет.

— Как вы прокомментируете запрет на посещение завтрашнего матча спартаковскими болельщиками?

— Когда кто-то запускает с трибуны ракетницу, это отражается на всех болельщиках. А наши болельщики, безусловно, очень важны для нас. Они очень помогают нам во время матчей.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:56
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11
(3)
№11 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:28) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Правильно, про недоразумения надо забывать.

Мляяяя,Витек,да ты юморист похлеще чем вся команда квн "Раисы" grin чуть не сблевал


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№10 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:00) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Победит сильнейший. И мы знаем кто это )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№9 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 10:54) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Соберитесь и не подведите мужики, хоть очко одно возьмите.
Регистрация: 5.10.2011
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:53) #
  • -4
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Да Маура физрук никогда не дорастёт. Ни одного интересного вью. Хотя бы харкнул в журналиста или кинул микрофон в пруд. Унылый и скучный специалист без изюминки. Положите золотую медаль в карман и это всё что выдавил из себя за 2 года, какая серость.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:48) #
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удачи в непростом лигочемпионском деле, как показал Карабах ничего невозможного нет.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: Lord_Vik
Как бы обратка не повторилась.
Если очко увезем это будет нереальная удача. Оч маловероятно

ты имел ввиду не разорванное очко надо бы увезти ?

Именно это и имел ввиду, чего уж там шапками закидывать.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:21) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Как бы обратка не повторилась.
Если очко увезем это будет нереальная удача. Оч маловероятно

ты имел ввиду не разорванное очко надо бы увезти ?
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как бы обратка не повторилась.
Если очко увезем это будет нереальная удача. Оч маловероятно
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:17) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Желаю победы Спартаку сегодня!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 10:12) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Правильно, про недоразумения надо забывать.

вот и вали отсюда


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:09) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно, про недоразумения надо забывать.
Регистрация: 17.05.2013
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