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Виктор Васин выиграл больше всех единоборств, а у Кучаева - больше всех обводок

Защитник ЦСКА Виктор Васин в выездном матче Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) стал лидером по количеству и проценту выигранных единоборств.

По данным InStat, защитник ЦСКА выиграл 14 из 16 эпизодов борьбы (88%). В среднем по сезону РФПЛ Васин также демонстрирует очень высокую эффективность единоборств – выигрывает 78%, что является лучшим показателем в чемпионате.

ЦСКА во втором тайме матча против "Базеля" продемонстрировал высокую эффективность ведения борьбы. В первой половине встречи "армейцы" вступили в 88 единоборств и выиграли 50%, во второй – в 114, из которых 57% стали успешными. Стоит отметить, что в предыдущих матчах ЛЧ футболисты ЦСКА неизменно уступали противникам в этом компоненте – средний показатель выигранных единоборств после трех туров составлял 47%.

Нападающий ЦСКА Константин Кучаев стал лидером по количеству отборов. Он предпринял 10 попыток отбора, 5 из которых стали успешными. Для сравнения в текущем сезоне РФПЛ он осуществляет 3,3 попытки отбора в среднем за 90 минут с эффективностью 38%.

Чемпионат
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:19
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№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:09) #
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online

Цитата: tiki
но как так выходит, что он еще и лидер по результативным ошибкам то?


Ну, так 22% единоборств он проигрывает...

PS Все это гримасы статистики - оценка по штукам, а не по серьезности ситуации...
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dima0501
постоянно пожарящий вратарь.

flushed flushed flushed

Цитата: pfkegjbl 2
Так Кучаев по отборам или обводкам лучший?

да скорее отборов, в обводке он явно не блещет)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:06) #
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online

Цитата: dima0501
и постоянно пожарящий вратарь


Вы про какую команду сейчас говорите?
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
dima0501,
Нап нужен норм и ИгнаБерез менять.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:06) #
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online

Так обводок или отборов?????
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:05) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Так Кучаев по отборам или обводкам лучший?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: dima0501 (Сегодня, 11:02) #
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У цска потенциально сильнейшая линя полузащиты в рфпл когда все здоровы,но остльные линии требуют серьезного усилениия.В защите только Васин и Щенников,в нападении вообще ноль,и постоянно пожарящий вратарь.
Регистрация: 28.09.2016
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
вот читаешь про Васина...лучший там, лучший тут, но как так выходит, что он еще и лидер по результативным ошибкам то?

Не ошибается тот кто ничего не делает! smiley
Регистрация: 6.05.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
вот читаешь про Васина...лучший там, лучший тут, но как так выходит, что он еще и лидер по результативным ошибкам то?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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