Габи: Лига Европы – это ерунда, но если попадем туда, будем стараться ее выиграть

Полузащитник "Атлетико" Габи высказал мнение о Лиге Европы после ничьей в матче Лиги чемпионов с "Карабахом" (1:1)."Сейчас я бы сказал, что Лига Европы – это ерунда. Но если получится так, что придется выступать там, то будем добиваться победы в турнире.Пока что для нас ничего невозможного нет. Нужно обыграть "Рому", но также будем зависеть от результатов "Карабаха". Самим нам его обыграть не удалось", - цитирует Габи A Bola.