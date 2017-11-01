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Габи: Лига Европы – это ерунда, но если попадем туда, будем стараться ее выиграть

Полузащитник "Атлетико" Габи высказал мнение о Лиге Европы после ничьей в матче Лиги чемпионов с "Карабахом" (1:1).

"Сейчас я бы сказал, что Лига Европы – это ерунда. Но если получится так, что придется выступать там, то будем добиваться победы в турнире.

Пока что для нас ничего невозможного нет. Нужно обыграть "Рому", но также будем зависеть от результатов "Карабаха". Самим нам его обыграть не удалось", - цитирует Габи A Bola.
Теги: Атлетико
Сегодня, 10:44
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(0)
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Зря он так. Бомжи расскажут, на пару с конями, насколько важен турнир, и как к нему серьезно относятся топ-команды.


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:45) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
"ерунда"? на чемпионате другое слово..под формат не подходит тут?)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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