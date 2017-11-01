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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Габи: Лига Европы – это ерунда, но если попадем туда, будем стараться ее выиграть
Полузащитник "Атлетико" Габи высказал мнение о Лиге Европы после ничьей в матче Лиги чемпионов с "Карабахом" (1:1).
"Сейчас я бы сказал, что Лига Европы – это ерунда. Но если получится так, что придется выступать там, то будем добиваться победы в турнире.
Пока что для нас ничего невозможного нет. Нужно обыграть "Рому", но также будем зависеть от результатов "Карабаха". Самим нам его обыграть не удалось", - цитирует Габи A Bola.
"Сейчас я бы сказал, что Лига Европы – это ерунда. Но если получится так, что придется выступать там, то будем добиваться победы в турнире.
Пока что для нас ничего невозможного нет. Нужно обыграть "Рому", но также будем зависеть от результатов "Карабаха". Самим нам его обыграть не удалось", - цитирует Габи A Bola.
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