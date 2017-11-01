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Рыков, Терехов и Тьям близки к возвращению в состав "Динамо"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков близок к возвращению в состав основной команды к матчу премьер-лиги с "Уралом".

Футболист, получивший перелом скуловой кости в сентябрьском матче с "Арсеналом", уже играл за молодежный состав "Динамо" в специальной защитной маске.

Также на этой неделе ожидается возвращение в строй защитника Сергея Терехова, который пропустил несколько недель из-за травмы приводящей мышцы бедра. Близок к возвращению в строй и хавбек Хали Тьям.

ФК "Динамо"
Теги: Динамо
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:03) #
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Только если Терехова вместо МорозоваА остальные игроки замены
Регистрация: 26.01.2017
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