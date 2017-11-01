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Луиш Фигу: сейчас нет игроков, способных усилить игру "Реала"

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу поделился мнением об игре мадридского клуба.

"Сейчас нет игроков, которые могли бы усилить игру "Реала". То же самое можно говорить и о главном тренере. Я рад за Зидана.

Во времена моего выступления за "Реал" играли только большие звезды. Но теперь философия клуба изменилась - команда делает ставку на молодых испанцев", – передает слова Фигу Marca.
Теги: Реал
Сегодня, 11:24
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