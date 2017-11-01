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"ПСЖ" установил рекорд результативности по итогам 4-х туров Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" установил рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых мячей после четырех туров.

За четыре матча группового этапа "ПСЖ" забил 17 мячей. Напомним, 31 октября парижане нанесли разгромное поражение бельгийскому "Андерлехту" - 4:0.

Газета.Ru
Теги: ПСЖ
Сегодня, 11:26
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