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СМИ: "Ахмат" помимо Рахимова рассматривает кандидатуру Сергея Ташуева

Российский тренер Сергей Ташуев является одним из кандидатов на вакантную должность главного тренера "Ахмата", передает "Чемпионат".

Основным же остаётся Рашид Рахимов, который уже работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год.
Теги: Ташуев Ахмат
Сегодня, 11:59
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№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40) #
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online

Цитата: СуперШтангист
А в этом ближе к ФНЛ. Такой же дилетант, как и Кучук.

Вот и скажи что за тренер нужен грозной грозненской команде, если сплошь одни физруки и белорусские проходимцы?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:17) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Sewer 79

а когда ваша команда стала легендарной?
Терек всегда был посредственностью с матчами жизни против Зенита и Спартака.
а Ахмату без году неделя и от аутсайдеров отделяет 1 очко.
а Кононов не тренер, который из говна делает конфету, вам нужны настоящие физруки Рахимов или Черчесов,

1) Уже лет 10 как.
2) Не "Терек", а всё же "Ахмат". Как минимум он был гораздо популярнее Зенита до 2007 года
3) От аутсайдеров 1 очко, потому что Кононов был у руля команды, был бы тренер не связанный с Краснодаром, выступали бы на уровне Урала.
4) Почти любой российский тренер = физрук. Кононов так-то вообще не тренер, в Краснодаре выигрывал за счёт лучших футболистов РФПЛ, а как только дали материал немного "слабее", сразу же показал свой истинный уровень.
Ну вот взять его соотечественника Ганчаренко, он подтвердил свой класс, как тренера ещё в Кубани с её подковерными играми, да и сейчас неплохо держится, учитывая возраст и число футболистов ЦСКА.
А Кононов, провалил, всё, что можно, в прошлом году "Ахмат" финишировал 5-м, он даже с Краснодаром пролетел мимо ЛЧ.
А в этом ближе к ФНЛ. Такой же дилетант, как и Кучук.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03) #
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online

Цитата: СуперШтангист
Наконец-то избавились от краснодарского физручилы, кто бы не пришёл вместо него, с ним дела нашей легендарной команде пойдут намного лучше, даже с начинающим специалистом.

а когда ваша команда стала легендарной?
Терек всегда был посредственностью с матчами жизни против Зенита и Спартака.
а Ахмату без году неделя и от аутсайдеров отделяет 1 очко.
а Кононов не тренер, который из говна делает конфету, вам нужны настоящие физруки Рахимов или Черчесов,


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Наконец-то избавились от краснодарского физручилы, кто бы не пришёл вместо него, с ним дела нашей легендарной команде пойдут намного лучше, даже с начинающим специалистом.
Регистрация: 7.05.2017
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