СМИ: "Ахмат" помимо Рахимова рассматривает кандидатуру Сергея Ташуева

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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12:38
Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет (9)
Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет (9)
10:35
"Севилья" будет мстить? (14)
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09:20
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (9)
Александр Бубнов: Витиньо не боец, а ЦСКА – вновь полноценный участник борьбы за второе место (9)
06:51
Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе (1)
Вчера, 23:51
Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018
Форвард "Мордовии" Руслан Мухаметшин стал послом саранских городских волонтеров ЧМ-2018
Вчера, 22:53
Кубок ЧМ-2018 впервые побывал в Воронеже
Кубок ЧМ-2018 впервые побывал в Воронеже
Вчера, 22:30
Гендиректор "Уфы": будем стараться забрать очки у "Спартака" (1)
Гендиректор "Уфы": будем стараться забрать очки у "Спартака" (1)
Вчера, 22:19
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Базеля" (8)
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Базеля" (8)
Вчера, 22:19
Роман Зобнин не сыграет с "Севильей" (8)
Роман Зобнин не сыграет с "Севильей" (8)
Вчера, 22:05
Леонид Слуцкий: не думаю, что между "Ноттингемом" и "Миддлсбро" есть большая разница (1)
Леонид Слуцкий: не думаю, что между "Ноттингемом" и "Миддлсбро" есть большая разница (1)
Вчера, 21:51
Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье" (18)
Евгений Кафельников: "Спартак" проиграет "Севилье" (18)
Вчера, 21:19
Евгений Кафельников: Каррере параллельно на слова Глушакова (9)
Евгений Кафельников: Каррере параллельно на слова Глушакова (9)
Вчера, 21:08
"МЮ" интересуется Сеском Фабрегасом
"МЮ" интересуется Сеском Фабрегасом
СМИ: "Ахмат" помимо Рахимова рассматривает кандидатуру Сергея Ташуева
Российский тренер Сергей Ташуев является одним из кандидатов на вакантную должность главного тренера "Ахмата", передает "Чемпионат".
Основным же остаётся Рашид Рахимов, который уже работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год.
Основным же остаётся Рашид Рахимов, который уже работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год.
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